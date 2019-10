Liga Nacional: Marechal desafia Magnus em busca de uma vaga nas quartas

Marechal esteve à frente do placar três vezes no jogo de ida, mas ficou na igualdade com o Magnus Crédito: Tainã Felipe/Copagril

Mal. Rondon – O primeiro time nas quartas de final da LNF (Liga Nacional de Futsal) será conhecido hoje. Ele sairá do duelo entre Marechal e Magnus, às 19h15, em Sorocaba (SP).

Na rodada de ida das oitavas de final, a igualdade prevaleceu, com um empate por 3 a 3 em Marechal Cândido Rondon. A igualdade só foi decretada no último lance do jogo, a três segundos do apito final, com Eder Lima evitando a derrota dos visitantes Antes, Pixote havia aberto o placar para os donos da casa, Rodrigo empatado, Biel colocado o Marechal novamente em vantagem, Rodrigo empatado outra vez e Suelton marcado o terceiro do time rondonense, que sempre esteve à frente do placar. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Com esse resultado, quem vencer no tempo normal, nesta sexta, avançará para as quartas de final. Em caso de um novo empate, o confronto irá para a prorrogação, tempo extra no qual o Magnus poderá empatar para seguir diante na competição.

Histórico

No jogo da primeira fase entre Marechal e Magnus, realizado em Sorocaba, o time paulista venceu (6 a 2), assim como no confronto pela LNF 2018 (4 a 2, no Ney Braga). Já em 2017 houve empate (1 a 1) na casa do time paulista (1 a 1). O ponto alto do duelo ocorreu pela semifinal da Liga 2016, quando o Marechal venceu o jogo de ida fora de casa por 2 a 1, mas acabou derrotado nos pênaltis diante de seu torcedor, após derrota por 2 a 1 no tempo normal. Naquele ano, os rivais empataram por 3 a 3 na fase classificatória. Antes de 2016, o time de Sorocaba se chamava Brasil Kirin.