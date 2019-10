Liga dos Campeões: Barça e Inter de Milão duelam em busca da primeira vitória

Zurique – Barcelona e Internazionale se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Os dois times estrearam na competição com empate.

Após empatar sem gols com o Borussia Dortmund na primeira rodada, o Barça quer a primeira vitória com Lionel Messi em campo. A recuperação do melhor do mundo tem sido mais rápida que o esperado, e o craque argentino pode ser relacionado pelo técnico Ernesto Valverde para o confronto, assim como Dembélé. Por outro lado, Firpo deverá substituir Jordi Alba, afastado há três jogos.

Do outro lado, Com um bom início de temporada, a Inter registra seis vitórias em seis jogos no Campeonato Italiano, apesar do empate por 1 a 1 contra o Slavia Praga na estreia da Champions. Para o confronto na Espanha, o técnico Antonio Conte terá Diego Godín e Romelu Lukaku, que descansaram na última rodada do Italiano.

Casemiro salva Real

O começo de temporada do Real Madrid segue irreconhecível. Após ser facilmente derrotado pelo Paris Saint-Germain na estreia pela Liga dos Campeões, o clube espanhol voltou a se desapontar no torneio continental. O time comandado pelo técnico Zinedine Zidane sofreu para arrancar um empate por 2 a 2 com o modesto Club Brugge, em pleno Santiago Bernabéu, e segue sem vencer na competição. Com dois gols de Emmanuel Dennis, os visitantes surpreenderam e abriram 2 a 0 no placar. Na base da pressão, Sergio Ramos e Casemiro conseguiram evitar o que seria um vexame histórico. O único brasileiro titular foi Casemiro. Marcelo e Vinicius Jr. começaram no banco de reservas e entraram no segundo tempo.