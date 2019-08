Libertadores: Flamengo e Inter iniciam duelo por vaga à semifinal

Rio de Janeiro – Aberta ontem com o duelo entre Grêmio e Palmeiras, a fase de quartas de final dá sequência à rodada de ida nesta noite, com outro confronto entre times brasileiros. Flamengo e Internacional iniciam o mata-mata em busca da vaga à semifinal da Libertadores às 21h30 desta quarta-feira (21), num Maracanã lotado – os ingressos foram esgotados antecipadamente.

Em casa, o time carioca quer comprovar a força de seu elenco estrelado e ampliar os números que o fazem ter o ataque mais positivo do País em 2019. Em 44 jogos no ano, o Rubro-Negro marcou 82 gols, tendo também a melhor média do futebol brasileiro, com 1,86 por partida – em número de gols marcado, o Atlético-MG é o segundo, com 77 em 49 jogos; em média de gols por jogo, o Grêmio é o segundo, com 1,68.

O grande goleador do Fla no ano é Gabigol, com 24 tentos. Ele é também o artilheiro do Brasileirão, com 11, seguido pelo companheiro de equipe e recém-convocado para a seleção Bruno Henrique, com 8 – e 16 no ano. Os dois contam com o uruguaio Arrascaeta em grande fase. Ele é o “garçom” do time e lidera esse quesito na Série A. Juntos, os três somam 50 gols em 2019.

Nesta noite, os três estarão em campo sob o comando de Jorge Jesus, que só tem uma indefinição para o 11 inicial, uma vez que Rodrigo Caio voltou a trabalhar normalmente e pode ocupar o lugar do garoto Thuler e atuar ao lado de Pablo Marí.

Defesa colorada

No Internacional, o técnico Odair Hellmann faz mistério, pois Rodrigo Lindoso admitiu ainda sentir dores no tornozelo esquerdo, além de Edenílson ainda se recuperar de lesão muscular. No ataque, a dúvida é sobre que atuará com Paolo Guerrero, uma vez que Nico López caiu de rendimento e Rafael Sobis e Wellington Silva estão em alta. O certo mesmo é a defesa colorada é o trunfo do time gaúcho para frear o Fla. Zagueiros titulares, Rodrigo Moledo e Víctor Cuesta estão há cinco jogos sem deixar o goleiro Marcelo Lomba sofrer gols. Assim, o Inter já está há mais de 500 minutos sem ser vazado.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Internacional – 21/8, às 21h30

​Diego Alves; Rafinha, Pablo Marí, Rodrigo Caio (Thuler) e Filipe Luis; Cuéllar, Willian Arão, Everton Ribeiro, De Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

​Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; R. Lindoso (Rithely), Patrick, Nonato (Edenílson), D’Alessandro e R. Sobis (W. Silva ou N. López); P. Guerrero.​ Técnico: Odair Hellmann