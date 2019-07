Leilão pela vida: evento realizado em prol da Uopeccan reúne 250 pessoas em Tapejara

No último dia 07 de julho foi realizado o 1º Leilão Beneficente em prol da Uopeccan no município de Tapejara. O evento reuniu produtores rurais de toda a região, o que tornou um sucesso.

De acordo com a organizadora do evento, Neusa Barbado, foram leiloadas 96 cabeças de gado, além de outros animais, o leilão contou com produtos de utilidade doméstica doados pelo comércio local.

Os arremates totalizaram um valor de mais de R$100 mil reais, recurso financeiro que será para o investimento do Complexo Hospitalar Uopeccan, que atualmente, possui um déficit mensal de R$2 milhões.

A organizadora do Leilão agradece a participação da comunidade e principalmente dos parceiros, “agradeço em nome do Ronaldo e sua equipe a Rural Leilões, SEAB, ao Pesqueiro Futrika, e ao grupo de pecuaristas que fizeram arrecadação do gado de toda a região de Tapejara e Tuneiras do Oeste”, disse Neusa.

O Hospital do Câncer Uopeccan, agradece aos produtores rurais que arremataram os animais e os produtos doados pelo comércio local, autoridades locais e as 250 pessoas que participaram do almoço e leilão.