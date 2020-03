Lasanha de carne e molho branco

INGREDIENTES:

1 pacote de massa fresca para lasanha

Molho vermelho:

1 kg de carne moída

1/2 cebola picada

1 lata de molho de tomate

Cheiro-verde a gosto

Sal a gosto

Óleo

Molho branco:

1/2 litro de leite

1/2 cebola picada

1 colher de margarina

1/2 colher de amido de milho

1 caixinha de creme de leite

Pimenta-do-reino a gosto

Sal a gosto

MODO DE PREPARO:

Molho vermelho: Tempere a carne moída a seu gosto, refogue a cebola no óleo e junte a carne, cozinhe a carne, acrescente o molho de tomate, o cheiro-verde e deixe apurar.

Molho branco: Refogue a cebola picada na margarina com uma pitada de pimenta do reino, acrescente o leite e coloque o sal, mexa e não deixe ferver. Dissolva o amido de milho em um pouquinho de água e junte na panela, quando o molho começar a engrossar apague o fogo e misture a caixinha de creme de leite.

Montagem:

No fundo do refratário espalhe um pouco do molho que preferir, coloque a massa fresca, o molho vermelho, o molho branco, fatias de queijo mussarela e novamente a massa fresca. Iniciando outra camada até que os recheios terminem e a lasanha esteja coberta pela mussarela. Leve ao forno até que o queijo derreta e a massa esteja cozida.