Juventus e Internazionale fazem “final antecipada” sem torcedores

Turim – Separados por seis pontos e pelo vice-líder Lazio, Juventus e Internazionale fazem um clássico com ares de uma final antecipada pelo Campeonato Italiano, às 16h45 (de Brasília) deste domingo (1º), em Turim, pela 26ª rodada. O jogo será com portões fechados, por conta do surto do coronavírus (Covid-19) no país.

A Juve lidera a competição, mas vem de má atuação na Champions League. Assim, agora busca se recuperar. Em contrapartida, a Inter, terceira colocada, e com um jogo a menos, vem de classificação na Liga Europa.

A Juventus, que perdeu para o Lyon por 1 a 0 pela Champions no meio de semana, encara uma disputa equilibrada no Italiano, ao contrário dos anos anteriores. Tem 60 pontos, apenas um a mais que a Lazio, mas conta com uma fase artilheira de Cristiano Ronaldo, que balançou as redes em 16 oportunidades nos últimos 11 jogos. No geral, a equipe de Turim disputou 25 partidas pelo Italiano, tendo feito 48 gols e sofrido 24. Vale lembrar que em casa está invicta, em 12 jogos são 11 vitórias e um empate.

Do outro lado, Internazionale chega para a partida após bater o Ludogorets pela Liga Europa, avançando para as oitavas. Dessa forma, busca agora alcançar a Juventus no campeonato nacional. A Inter soma 54 pontos, com 16 vitórias, seis empates, duas derrotas. Na campanha se destacam a dupla Lautaro/Lukaku. Juntos, assinalaram 28 tentos até o momento. No geral, a Inter marcou 49 gols e sofreu 22, ou seja, fez mais que a Juve e sofreu menos.