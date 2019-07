Justiça no Bairro: Em agosto tem Casamento Coletivo em Cascavel

Mais de 1 milhão de atendimentos em quase 15 anos de história. Esses são os números do Justiça no Bairro, Programa do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, idealizado e dirigido pela desembargadora Joeci Camargo. Agora em agosto, Cascavel recebe mais uma edição do Justiça no Bairro e quem sedia é a Universidade Paranaense – Unipar.

Ação ocorre de 12 a 17 de agosto, com previsão para realizar mais de 10 mil atendimentos, alguns já agendados pela Comarca. O público-alvo é composto por pessoas com perfil socioeconômico de até três salários mínimos.

O objetivo é atender pessoas em situação de vulnerabilidade econômica, que buscam a regularização ou formalidade de um direito à cidadania. O evento ocorre em parceria com a prefeitura e o Sistema Fecomércio / Sesc / Senac PR.

Na busca por assegurar dignidade, esse trabalho solidário envolve dezenas de colaboradores a cada edição. Todos os anos, além das instalações, a Unipar participa com o Sajug (Serviço de Assistência Judiciária Gratuita), curso de Direito e com serviços na área da saúde.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES:

Dia 14 – Atendimento na Apae de Interdição e Curatela

Dias 15, 16 e 17 (manhã e tarde) – feitura de Carteira de Identidade

Dia 17 (manhã e tarde) – Atendimento na área de Família, como divórcio, regularização de guarda, direito de visitas, Ação de Alimentos, Ação Revisional de Alimentos, reconhecimento e dissolução de união estável, teste de DNA, perícias e outros serviços

Dia 17 (noite) – Casamento Coletivo