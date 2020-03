Junior Weiller deixa comando da Amop e Texerinha assume mandato provisório

O prefeito de Jesuítas, Junior Weiller, renunciou nesta terça (31) à presidência da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná).

O ato, uma exigência da legislação eleitoral, foi testemunhado por colaboradores da entidade. Em seu lugar assume o prefeito de Matelândia, Rineu Menoncin, o Texerinha, que comandou a entidade entre 2017 e 2018. A saída de Weiller é para deixá-lo apto a disputar a reeleição em outubro deste ano.

Maior e mais importante entidade municipalista paranaense e uma das mais importantes do Brasil, a Amop congrega 54 municípios, tendo como base Cascavel. A Amop atua em várias frentes e tem papel fundamental no desenvolvimento regional.

Fundada em junho de 1969, é a principal defensora de bandeiras de luta que buscam melhorar a qualidade de vida de uma população de 1,5 milhão de habitantes. A gestão de Junior, a segunda que ele exerceu na entidade, foi marcada por avanços na pauta municipalista. A consolidação de parceria com Itaipu Binacional proporcionou um investimento inédito nos municípios, a pavimentação de estradas rurais. E também pela inovação na parte cultural, com a realização do primeiro concurso do Miss e Mister Terceira Idade, além de outras realizações.

“Saio com a sensação do dever cumprido. Com o apoio de prefeitos e prefeitas, e pelo empenho dos colaboradores da entidade, pudemos fazer muito em favor do povo do Oeste. Por isso minha gratidão. Agora, volto a Jesuítas, para me dedicar exclusivamente às necessidades do meu município, mas continuo à disposição da Amop e dos colegas nas nossas lutas, que são integradas e não podem retroagir”, relata.

Além de Junior, demais membros da atual diretoria deixaram seus cargos, também atendendo a legislação eleitoral. Junior também renunciou à vice-presidência da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), entidade que congrega os 399 municípios paranaenses.

O mandato de Texerinha é provisório e se estenderá até que se minimizem os efeitos da crise do coronavírus e então a entidade defina a data da próxima eleição.

Informações: Assessoria