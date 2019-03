Jovens talentos compõem o time de atletas da FAG

Prestes a completar um ano, o Team Centro FAG, equipe de ciclismo patrocinada pelo Centro Universitário FAG, coleciona conquistas. E, além de os atletas adultos subirem com frequência no pódio, há também jovens talentos no time que têm roubado a cena nas competições: é o time de base, com atletas de 11 a 16 anos de idade, que promete muitas conquistas para 2019.

Miguel Bessani Vieira, 11 anos, é o caçula da equipe. Ele começou a pedalar há três anos e, mesmo tão jovem, já tem conquistas no currículo. “Quero isso para o meu futuro. Corro em competições speed principalmente e estou muito feliz em fazer parte do time”, comenta.

Vitor Cavalheiro Kruger, 14 anos, pedala há um ano e meio e está faz um mês no Team Centro FAG. “É incrível pedalar. Dá uma sensação de liberdade. Tenho tido uma grande evolução. No ano passado, eu não tinha bons resultados e pouco tempo depois comecei a melhorar, baixar meus tempos”, descreve.

Jaisson Madeira Bresolin, 14 anos, já esteve no pódio duas vezes neste ano: em Loanda-PR e Nova Santa Rosa-PR. “Eu sempre achei o ciclismo um esporte legal, observava os praticantes e ficava imaginando se um dia iria conseguir. Comecei e agora faço parte do time, com promessa de fazer o melhor”, destaca.

Rhulliy Guering, 16 anos, ficou com o primeiro lugar em Loanda há algumas semanas e é uma das principais apostas do time. “Estou treinando muito para conseguir ajudar a equipe a ter bons resultados neste ano. O grupo se ajuda sempre. Quero dar meu máximo nas competições”, promete.

Gustavo Furtado, 15 anos, começou a competir há dois anos, incentivado pelo pai. “Minha expectativa é participar de muitas corridas e também poder trazer os troféus para a equipe”, afirma.

O líder da equipe, Alcides Vieira, conta que construir uma base possibilitará ao time bons resultados no presente e no futuro. “Encontrar o profissional pronto é algo mais difícil, então formar esse atleta mais novo nos permitirá ter uma equipe ainda mais forte e preparada no futuro. Amamos o ciclismo e começar com os mais jovens é o caminho para o fortalecimento do esporte. Ter a FAG conosco é um estímulo a mais e tornou o time ainda mais forte nas competições estaduais e nacionais”, enfatiza.

Parceria que deu certo

A parceria com o Centro Universitário começou no ano passado, quando a instituição identificou uma oportunidade de valorizar um esporte que cresce de forma significativa e também a possibilidade de incentivar uma modalidade que sempre teve nomes de destaque na região.

O Centro FAG tem a fama de fortalecer as questões locais e essa é mais uma ação com esse intuito: “Esperamos grandes resultados, os melhores integram essa equipe. Temos sempre como foco os investimentos nos esportes, pois acreditamos que esporte é saúde”, afirma a pró-reitora Administrativa, Jaqueline Gurgacz Ferreira.