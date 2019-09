Jovem baleado no Alto Alegre morre no HU

Morreu no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) na manhã dessa sexta-feira (13), o jovem baleado na madrugada no bairro Alto Alegre em Cascavel.

Gabriel Henrique de Oliveira Bordin de 22 anos foi atingido por pelo menos seis disparos de arma de fogo após uma discussão numa tabacaria na Rua Cuiabá.

Socorristas do Siate chegaram a reanimar o jovem que sofreu uma parada cardiorespiratória no local, foi entubado e encaminhado às pressas em estado grave para o HUOP.

Veja o momento em que o jovem era atendido: