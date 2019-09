Rapaz é baleado no Alto Alegre em Cascavel

Um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Henrique de Oliveira Bordin ficou em estado grave após ser baleado por pelo menos seis disparos de arma de fogo na Rua Fagundes Varela entre as ruas Cuiabá e Públio Pimentel no bairro Alto Alegre em Cascavel na madrugada dessa sexta-feira (13).

Segundo informações no local, o jovem estava numa tabacaria na Rua Cuiabá e se desentendeu com uma pessoa que estava no local. O jovem correu e quando chegou na Rua Fagundes Varela foi atingido pelos disparos.

Testemunhas disseram que os atiradores estavam num veículo que passava pelo local no momento em que o jovem corria.

Socorristas e o médico de plantão do Siate foram acionados para atender a vítima que sofreu pelo menos seis perfurações no tórax. Gabriel sofreu uma parada cardiorespiratória, foi entubado e encaminhado em estado grave ao HUOP (Hospital Universitário de Cascavel).

O caso será investigado pela DH (Delegacia de Homicídios) de Cascavel. Até o momento não se tem informações sobre os atiradores.