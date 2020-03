Jovem baleada na cabeça morre e tem órgãos doados

Daiane Ramos Delgado, 19 anos baleada na noite do último sábado (07) não resistiu aos ferimentos e teve morte cerebral confirmada ainda na terça-feira (10).

Após a contatação da morte cerebral a família autorizou a doação dos ógãos da jovem. A captação aconteceu hoje pela manhã. Foram doados pulmão, rins, fígado e pâncreas.

Doação de órgãos

Está é a terceira captação de pulmão na história do HU (Hospital Universitário).

Conforme a coordenação do hospital, o pulmão tem poucas horas até ser retirado para ser transplantado no paciente, assim, sendo uma corrida contra o tempo.

O órgão saiu de carro do hospital, seguindo para o aeroporto, onde será encaminhado de avião ao Estado Riograndense.

Além do pulmão, foram captado os rins, fígado e pâncreas, que serão encaminhados para Curitiba, Paraná.

O crime

A jovem estava em um bar na Rua Caigangues no bairro Santo Onofre no sábado (07), quando um homem chegou ao local e disparou várias vezes contra ela. Segundo a Polícia, o suspeito do crime é primo da vítima e está sendo procurado. O caso é tratado como homicídio.