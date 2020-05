Jovem atropelada no Centro de Cascavel morre no HU

Morreu no HU (Hospital Universitário) de Cascavel na manhã desta quarta-feira (20), Anaclara Prasniewski de 26 anos. A jovem e a mãe dela foram atropeladas na noite dessa terça-feira (19) na Rua Vicente Machado esquina com a Erechim no Centro de Cascavel quando caminhavam até o carro.

Anaclara sofreu lacerações no rosto e crânio, além de fratura fechada no braço direito. O corpo dela foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Cascavel. O velório e sepultamento será realizado em Céu Azul, onde a jovem morava.

A mãe de Anaclara, Terezinha Prasniewski de 57 anos teve TCE (Traumatismo de Crânio Encefálico) grave e está internada no HUOP.

Leia também: