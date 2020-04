Itaipu vai repassar 15 respiradores para o Hospital Municipal de Foz

A margem brasileira da usina de Itaipu reforçou, nesta segunda-feira (20), durante reunião na Prefeitura de Foz do Iguaçu, o apoio ao plano de contingenciamento do município no enfrentamento à pandemia da covid-19. A cidade registra 38 casos da doença. Na quarta-feira (23), o comércio local terá uma reabertura gradativa, respeitando algumas restrições, como o uso obrigatório de máscaras nas ruas e distanciamento social, entre outras limitações previstas em decreto.

De forma emergencial, ficou acertado que a Itaipu vai repassar ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck 15 respiradores (que ficará com 64, no total), assim como recursos para a confecção de 50 mil máscaras de tecidos, que serão distribuídas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, e, ainda, a testagem PCR em massa do novo coronavírus em pacientes com síndrome respiratória grave.

Também ficou definido no encontro que a Prefeitura poderá indicar uma lista de nomes de entidades carentes para serem beneficiadas por um fundo de auxílio eventual voltado a atender instituições de ajuda humanitária ou comunitária, que hoje já se ressentem dos impactos econômicos gerados pela pandemia da covid-19.

Nesta segunda-feira, a diretoria de Itaipu, margem brasileira, anunciou que dobrou o valor do fundo de auxílio eventual de US$ 250 mil para US$ 550 mil, o equivalente a R$ 2,7 milhões, destinados a entidades sem fins lucrativos, para enfrentar o período de crise provocado pela pandemia da covid-19, em Foz do Iguaçu.