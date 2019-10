Itaipu vai capacitar escolas para participarem do processo de seleção pública de patrocínio

A Assessoria de Comunicação Social da Itaipu vai promover, pela primeira vez, uma capacitação para orientar instituições de ensino sobre o processo de seleção pública de patrocínio, recém-aberto pela empresa.

Para o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, “esse trabalho de orientação é mais um avanço na busca de tornar nossa empresa cada vez mais transparente em suas ações”.

O projeto-piloto será desenvolvido nesta quarta-feira (2), às 19h, no Auditório do Centro de Recepção de Visitantes de Itaipu, localizado na Avenida Tancredo Neves, 6.731. Uma equipe da Divisão de Gestão da Comunicação Social dará as orientações para as entidades. Nessa fase inicial, há 230 vagas para escolas públicas. A próxima capacitação ocorrerá de acordo com a demanda.

A Itaipu Binacional oferecerá R$ 1,4 milhão para patrocinar ações socioambientais, educativas, esportivas, culturais ou tecnológicas – cerca de 20% do total destinado aos patrocínios. Para a escolha direta, o valor global previsto é de R$ 5 milhões. O valor máximo por ação na modalidade seleção pública será de R$ 100 mil.

É obrigatória a inscrição prévia para participação na seleção pública, que pode ser feita pelo link: https://forms.gle/TBuP8V4RGLvEnovi7.

As vagas estão quase se esgotando, mas ainda dá tempo de consultar o site das Itaipu e conferir todas as informações. Até a tarde desta segunda-feira (30), já estavam inscritas 183 pessoas.

A seleção pública inédita é uma iniciativa da gestão do general Joaquim Silva e Luna, que redirecionou o uso de recursos de ações, atividades e obras sem legado à população para patrocínios, contratos e convênios com aderência à missão da empresa. O patrocínio atende basicamente ações e iniciativas dentro dos 55 municípios da área de abrangência da Itaipu.

Calendário

O prazo para divulgação das instituições selecionadas vai até 8 de novembro, às 17h (horário de Brasília). O resultado final será divulgado até o dia 17 de fevereiro. A celebração do termo de patrocínio seguirá o cronograma de execução dos projetos selecionados.

As ações deverão ser iniciadas de 1º de março a 31 de dezembro de 2020. As prestações de contas deverão ser feitas até 90 dias depois da conclusão da ação.

Público-alvo

A seleção pública atenderá centros municipais de educação infantil e colégios e escolas públicas da educação básica (ensino infantil, fundamental e/ou médio) das redes estaduais e municipais.

Também poderão ser contemplados colégios e escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos (registradas no Conselho Nacional de Assistência Social como beneficentes de assistência social).