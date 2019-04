Investigação: CPI do Lixo ouvirá fiscais para apurar irregularidades

Toledo – A segunda reunião da CPI do Lixo – como ficou conhecida a Comissão Parlamentar de Inquérito que apura denúncias sobre a empresa Transportec em Toledo – foi marcada pela aprovação dos requerimentos para ouvir as testemunhas que devem esclarecer as rotinas aplicadas na fiscalização do contrato.

O presidente da CPI do Lixo, vereador Marcos Zanetti (PDT), abriu os trabalhos apresentando os requerimentos e teve aprovação de todos os presentes. “Vamos iniciar os trabalhos convidando os servidores que tiveram contato direito na fiscalização do contrato. No entanto, vamos além para trazer à tona todos os detalhes que construíram esse cenário que terminou com danos e rompimento da prestação de serviço”, argumentou Zanetti, lembrando que a CPI segue aberta para receber contribuição de todos os membros, bem como os demais legisladores e populares.

“Seguimos firmes no propósito de dar uma resposta para a sociedade e de forma especial para os trabalhadores que foram essenciais em todo o processo de denúncia. Vamos a cada passo informar a comunidade e trazer ao conhecimento público os motivos que deflagraram a crise no cumprimento dos deveres tanto com os profissionais como a cidade de Toledo”, relatou.

Em razão da comemoração do Dia do Trabalhador, na próxima quarta-feira (1º), a próxima reunião da CPI está marcada para o dia 8 de maio. Nesta oportunidade, será ouvido o controlador de Controle Interno, Nilson Liberato, além de Wilmar da Silva, contador do Município. Ambos devem contribuir com informações para o andamento da CPI.

Na terceira reunião, marcada para 15 de maio, será a vez de a Comissão ouvir o Fiscal de Contrato, Sebastião Nunes de Araújo Filho. Logo após, o vereador Albino Corazza Netto, que se ofereceu voluntariamente para contribuir com a investigação.

Durante a reunião, o vereador Leoclides Bisognin manifestou-se sobre a sede usada pela Transportec e sua licença ambiental, apontando que ali eram lavados caminhões da coleta.

As investigações

A CPI iniciou seus trabalhos no dia 12 de abril, às 9h, quando se reuniu pela primeira vez e elegeu como presidente Marcos Zanetti e como vice-presidente Airton Savello. Também integram a CPI os vereadores Renato Reimann, que presidiu a primeira reunião, conforme prevê o Regimento Interno, e Ademar Dorfschmidt, que não participou. O presidente e vice foram eleitos por todos os vereadores presentes e em seguida Marcos Zanetti indicou Vagner Delabio como relator.

Conforme o Requerimento nº 84, de 14 de março, assinado por todos os vereadores, a CPI foi requerida para investigar “as falhas na prestação de serviços público na coleta de lixo, em decorrência das irregularidades da empresa Transportec, nos meses de fevereiro e março de 2019”.