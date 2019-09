Internacional e Cruzeiro decidem vaga no Beira-Rio

Porto Alegre – Em alta na temporada, o Internacional tenta subir um degrau a mais na escala ascendente em que se encontra. Na noite desta quarta-feira (4), às 21h30, no Beira Rio, recebe o Cruzeiro para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.

O Colorado venceu por 1 a 0 a partida de ida em Belo Horizonte (MG) e agora joga por um empate para chegar à decisão pela terceira vez – venceu em 1992 e foi vice em 2009. Já a Raposa, atual bicampeã e maior vencedora da competição com seis títulos, precisa ao menos devolver o placar para levar a disputa aos pênaltis e chegar à sua nona disputa de taça. Para isso, precisa repetir o feito realizado apenas uma vez no certame: reverter uma derrota como mandante na semifinal. Apenas o Santo André, em 2004, conseguiu o feito.

Nesta noite, com a torcida ao seu lado e em vantagem, o Inter deve ter o atacante Nico López, depois de algumas partidas na reserva, como titular ao lado de Paolo Guerrero e D’Alessandro, numa formação armada pelo técnico Odair Hellmann para sair no contrataque. Ele deve entrar no lugar de Rafael Sobis.

Do outro lado, sem Orejuela, com a seleção colombiana, o técnico Rogério Ceni escalará Edilson, que não disputa uma partida inteira desde maio, na lateral direita. Na zaga, Léo é dúvida, com dores musculares. Na lateral esquerda, Dodô e Egídio disputam posição. Já a surpresa deverá aparecer no ataque, com Fred e Pedro Rocha na disputa por uma vaga.

FICHA TÉCNICA

Internacional x Cruzeiro – 4/9, às 21h30

Lomba; Bruno, R. Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; R. Lindoso, Patrick e Edenílson​; D’Alessandro, Nico López (Rafael Sobis) e Guerrero. Técnico: Odair Hellmann

​​Fábio; Edilson, Léo (Fabrício Bruno), Dedé e Dodô (Egídio); Henrique, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; David e Pedro Rocha. Técnico: Rogério Ceni