Intercâmbio de Segurança Turística e Trânsito da Tríplice Fronteira forma primeira turma

Os primeiros 45 agentes de segurança do Brasil, Paraguai e Argentina que concluíram o 1º Intercâmbio de Segurança Turística e Trânsito da Tríplice Fronteira receberão os diplomas na próxima segunda-feira (16), às 20 horas, no Auditório da Unioeste, em Foz.

O curso foi ministrado pela Guarda Municipal de Foz do Iguaçu com apoio do Foztrans, Secretaria Municipal de Turismo, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, além da Unioeste e da Unila.

A cerimônia de formatura contará com a presença de representantes de Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este, além do Reitor da Unila, Gleisson Alisson Pereira de Brito e do Diretor da Unioeste, Fernando José Martins, entre outras autoridades.

O intercâmbio internacional tem como objetivo melhorar e padronizar o atendimento aos visitantes do Brasil, Paraguai e Argentina. Para o próximo ano já estão programadas outras três turmas, com o mesmo efetivo. Ao todo, o programa qualificará 180 agentes de segurança dos três países até 2020. Os concluintes receberão certificados com a chancela da Unila e da Unioeste.

As atividades teóricas e práticas totalizaram 70 horas de aulas. Os encontros contemplaram a troca de informações sobre a legislação de trânsito no Brasil, Paraguai e Argentina. Os participantes do programa de qualificação também visitaram os principais atrativos turísticos do Destino Iguaçu, com o objetivo de entender o funcionamento de cada um deles. As aulas incluíram ainda informações sobre o impacto do turismo na economia local, ética e cidadania, antropologia, idiomas (inglês e espanhol), operação e fiscalização.

Formatura Intercâmbio de Segurança Turística

Data: Segunda-feira (16)

Horário: 20 horas

Local: Unioeste – Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300