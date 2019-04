Integração. Mais uma rodada do Campeonato do Interior de Cafelândia é realizada

A alegria, integração e amizade, marcaram mais uma rodada do Campeonato do Interior promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer. A rodada do último sábado, 13, foi na Comunidade Silva Jardim e contou com a participação de moradores de todas as comunidades do município.

Os jogos de bola ao cesto, truco, atiradeira e futebol movimentaram a rodada. “É satisfatório ver que os moradores das comunidades estão fazendo atividades juntos, se divertindo e confraternizando. Este campeonato é de suma importância para integramos o nosso povo e eu fico muito feliz por estamos realizando desde o início que assumimos a administração. Parabenizo a Secretaria de Esportes e Lazer pelo belo trabalho”, destacou o prefeito Dr. Franus.

No próximo sábado não terá rodada em virtude da páscoa, mas no dia 27, a rodada será realizada na Comunidade São Valentim. Lembrando que falta apenas duas rodadas para começar as disputas dos primeiros lugares.