Instituto Pensi projeta: Brasil pode ter 4 mil infectados por coronavírus em 15 dias

São Paulo – Uma análise do Instituto Pensi, centro de pesquisa clínica em pediatria do Hospital Infantil Sabará, aponta que, a partir do momento em que o Brasil confirmasse 50 casos de coronavírus, o País poderá chegar a mais de 4 mil casos em 15 dias e a cerca de as 30 mil casos em 21 dias. Até ontem à tarde, o Brasil tinha 52 casos confirmados e 907 suspeitos, mas o Ministério da Saúde ainda não considerava o teste positivo para coronavírus registrado em Curitiba, cuja contraprova sairá só na segunda-feira (16).

Considerando a quantidade de casos graves e críticos na China e os períodos de internação desses casos (7 e 14 dias, respectivamente), o Brasil poderá precisar de cerca de 2.100 leitos hospitalares, dos quais cerca de 525 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) apenas nos primeiros 21 dias depois de atingirmos o 50º caso.

A análise mostra que, a partir de 50 casos, Coreia do Sul, Irã e Itália tiveram evoluções surpreendentemente semelhantes. E França, Alemanha e Espanha parecem repetir a evolução. “O grande desafio é a velocidade com que o novo coronavírus se espalha e gera pacientes graves”, diz a análise.

O documento técnico foi elaborado para contribuir para a análise e a ponderação de medidas e ações apropriadas no enfrentamento das consequências de um possível aumento significativo de casos no Brasil nas próximas semanas.

OMS decreta pandemia

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu, nessa quarta (11), declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que declarar pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que o mundo deve abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Mas ele pediu ações mais agressivas.

Representantes da OMS afirmam que a declaração é uma caracterização, percepção do momento, portanto, as ações da agência da ONU não serão alteradas pela pandemia declarada.

“Nas últimas duas semanas, o número de casos de covid-19 fora da China cresceu 13 vezes e o número de países afetados triplicou. Há agora mais de 118 mil casos em 114 países e 4.291 pessoas perderam suas vidas”, disse Ghebreyesus. Segundo ele, esses números chegarão a níveis ainda mais altos nas próximas semanas.

Segundo o diretor-geral da OMS, nunca se viu uma pandemia provocada por um coronavírus.

Ghebreyesus fez um pequeno guia de como os países devem se comportar: preparar-se e estar prontos, detectar, proteger, tratar e reduzir a transmissão, inovar e aprender.

A decisão de fechar estabelecimentos, suspender aulas e decretar quarentena caberá a cada nação.

“Esse é um alerta para todos os governos do planeta”, disse Michael J. Ryan, diretor do programa de saúde emergencial da OMS. “Acordem. Prontifiquem-se. O vírus pode estar a caminho.”

O que muda?

A nova estratégia será considerar suspeito qualquer brasileiro que apresente os sintomas do coronavírus e que esteve em qualquer país fora do Brasil, já que a doença é uma pandemia. Ou seja, o grupo alvo de atenção aumenta. Consequentemente, também vai crescer o número de casos suspeitos.

PARA ENTENDER:

A doença do coronavírus 2019 ou Covid-19 é o nome da síndrome respiratória aguda grave causada pela infecção pelo coronavírus 2 (Sars-CoV-2)