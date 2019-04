Inscrições para Prêmio de Ciência e Tecnologia seguem até maio

As inscrições para o 32º Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia Governador José Richa estão abertas até 28 de maio. O prêmio tem o objetivo de divulgar e valorizar as ações de pesquisa, extensão e inovação de pesquisadores, estudantes de graduação, inventores independentes e de jornalismo científico no Estado. A premiação em dinheiro varia de R$ 10 mil a R$ 34 mil de acordo com a categoria.

Nessa edição as categorias são divididas em áreas de Ciências da Saúde e Ciências Exatas e da Terra. Podem se inscrever profissionais e estudantes vinculados a universidades e institutos de pesquisa, inventores independentes e jornalistas com reportagens de divulgação de pesquisas realizadas no Paraná.

Segundo o secretário de Estado da Ciência e Tecnologia em exercício, Aldo Nelson Bona, o prêmio é um reconhecimento ao potencial do Estado em produção de conhecimento científico e de novas tecnologias. “São as nossas universidades e institutos de pesquisa que garantem a inovação. O prêmio é um ato de valorização dessas iniciativas tão importantes para o desenvolvimento do Paraná”, disse.

Em toda a história do prêmio centenas de cientistas, professores, estudantes, inventores e jornalistas já receberam a premiação. O professor da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Marcos Lúcio Corazza foi premiado na categoria pesquisador da área de Engenharias, evidenciando a valorização de pesquisas que buscam incentivar o uso de energias renováveis.

“O prêmio é um fator motivacional importante para que continuemos pesquisando novas soluções nessa área que é fundamental para o desenvolvimento do Estado”, destaca Corazza.

Outro vencedor foi o jornalista de Guarapuava Cléber Moletta, na categoria jornalista científico em Ciências Biológicas. “A reportagem premiada mostrou para muitos guarapuavanos como o contato de estudantes do ensino médio com o conhecimento científico produzido na universidade pode ser transformador na discussão e busca de solução para problemas cotidianos”.

A secretaria é a responsável pela organização e execução do prêmio. Os concorrentes são avaliados por especialistas de outros estados em cada área do conhecimento, provenientes dos programas de excelência em pós-graduação nas diferentes áreas.

Os interessados devem fazer a inscrição e enviar a documentação exigida exclusivamente pelo site http://premio.setipr.net.br/cadastro. Mais informações sobre a 32ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia José Richa podem ser obtidas pelos telefones (41) 3281-7383 e (41) 3281-7314. Acesse AQUI o edital completo.

PREMIAÇÃO – Os premiados nas categorias pesquisador, pesquisador-extensionista e estudante de graduação receberão certificado e prêmio em dinheiro, com base nos vencimentos de professor titular em regime de dedicação exclusiva, incluindo a gratificação de incentivo à titularidade de doutor, da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná.

Os vencedores nas categorias Inventor Independente e Jornalista receberão certificado e prêmio em dinheiro equivalente a 60% do valor do vencimento do professor titular em regime de dedicação exclusiva, incluindo a gratificação de incentivo à titularidade de doutor, da Carreira do Magistério Público do Ensino Superior do Paraná.