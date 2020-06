Inscrições para cursos gratuitos do Sesc terminam nesta sexta-feira

Terminam nesta sexta-feira (12), as inscrições para os cursos online gratuitos do Sesc Cascavel. As aulas serão realizadas a partir do dia 29/06 para estudantes da rede pública e privada de ensino, que estejam no 4º e 5º ano do Ensino Fundamental Fase I, 6º e 7º ano do Ensino Fundamental Fase II e Estudantes que farão o ENEM 2020.

Futuro Online para alunos do 4º e 5º ano (Turmas pela manhã e pela tarde)

Futuro Online para alunos do 6º e 7º ano (Turmas apenas no período da manhã)

Futuro no Enem para todos que forem realizar a prova em 2020 (1 turma no período da tarde)

Ao todo, serão 08 turmas de sala de aula virtual. As atividades serão online e ao vivo, por meio de plataforma disponibilizada pelo Sesc Paraná.

Os objetivos desta atividade são: contribuir com a complementação da educação formal, e consequentemente, a formação dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal e estadual de ensino, comunidade escolar em geral e instituições privadas, possibilitando aquisição de conhecimentos, além de oportunizar que eles dominem novas habilidades, desenvolvam seu potencial e o autoconhecimento, ampliem o seu repertório social, cultural, a leitura e interpretação do meio em que estão inseridos, tenham maior participação social, desenvolvam a criatividade, troquem experiências e aprimorem habilidades de negociação, trabalho em equipe e relacionamento.

Para mais informações, entrar em contato com o Sesc Cascavel pelo telefone 3219-5450.Vagas limitadas.