Inmet emite alerta laranja: fortes chuvas atingem a região nesta terça

Cascavel – O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu Alerta Laranja para a região oeste do Paraná válido a partir desta terça-feira (25). Estão previstas fortes chuvas na região, mas há risco de queda de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

A previsão é de chover ao menos 46 milímetros em Cascavel, com fortes chuvas ao longo do dia todo. Em Foz do Iguaçu, a previsão é de 55,1 milímetros. Em Três Barras do Paraná, deve chover 55,6 milímetros. E, em Guaíra, o acumulado pode chegar a 52 milímetros, índices que devem se repetir por toda a região.

Por conta da chuva, que deve perde intensidade na quarta-feira, as temperaturas mínimas devem ficar na casa dos 20ºC na Costa Oeste, mas em Cascavel pode cair para 14ºC na madrugada de quinta-feira, continuando baixa até a quarta-feira da próxima semana.