Iniciativa prepara empresas do varejo para o e-commerce

Toledo – Somente no primeiro semestre de 2018, o comércio eletrônico faturou mais de R$ 23 milhões, o que representa alta de 12,1% em relação ao mesmo período de 2017. Os números são do relatório da Webshoppes, do Ebit/Nielsen, que também apresentou que o tíquete médio do brasileiro que compra online é de R$ 433.

Diante crescimento do mercado online, o Sebrae/PR e a Fecomércio PR criaram o Programa Varejo Digital. Na região oeste do Paraná, a primeira turma será realizada em Toledo. A programação que começa no fim de abril é composta por quatro workshops e engloba os principais passos para que o empreendedor consiga apresentar os seus produtos e/ou serviços na rede. Uma forma de aumentar a competitividade e desenvolver negócios do comércio varejista.

“Com o Sindicato Varejista de Toledo [Sinvar], percebemos que o empresário da região vendia muito online, mas quando ia fechar as contas acabava no prejuízo. Isso ocorria por vários motivos, entre eles o desconhecimento de diferentes tributações e alíquotas, por exemplo. Por isso, desenvolvemos o Varejo Digital, que atenderá essa demanda, preparando os micros e os pequenos empreendedores para realmente avançarem no e-commerce”, explica o assessor da presidência da Fecomércio PR, Paikan Salomon de Mello e Silva.

Programação

A metodologia envolve conteúdos sobre plataformas digitais; foto, filmagem e exposição dos produtos na web; precificação de produtos e responsabilidades e, por fim, marketing e promoção digital.

“Planejamos o Programa para que seja dinâmico e próximo da realidade local, oportunizando ao participante a possibilidade de aplicar na prática os conteúdos. Queremos que os empresários sejam preparados para expor os seus produtos e/ou serviços na internet, mergulhando numa nova possibilidade para desenvolver negócios, enfatiza a consultora do Sebrae/PR, Débora Dias.

O Varejo Digital será realizado nos dias 25 e 26 de abril pela Fecomércio PR e Sebrae/PR, em parceria com Sinvar (Sindicato Varejista de Toledo), Sesc, Senac e Câmara da Mulher Empreendedora.

Para fazer a inscrição, basta entrar em contato com o escritório do Sebrae/PR em Toledo, pelo telefone (45) 3277-4200.