Ingressos para espetáculos da Mostra e Festival de Circo começam a ser distribuídos na segunda

Começam a ser entregues nesta segunda-feira (18), os ingressos para os espetáculos noturnos que serão realizados em Toledo, durante a XIII Mostra de Circo Social e VI Festival Nacional de Circo de Toledo. O evento será de 25 a 30 de novembro, com a mostra de trabalhos de 23 projetos sociais inscritos, além de espetáculos com grupos de diversas partes do país, trazendo algumas das principais inovações da área circense. Para a Mostra, que será realizada durante o dia, no Teatro Municipal de Toledo, os ingressos estão esgotados. Já para os espetáculos, à noite, a distribuição gratuita dos ingressos começa a ser feita na segunda-feira, em três pontos: na escola municipal Anita Garibaldi, no Jardim Europa, onde funciona o projeto Circo da Alegria, na Casa da Cultura, no Jardim La Salle, e no Teatro Municipal de Toledo, na Vila Industrial. Serão quatro espetáculos, todos começando às 20h.

A programação começa no dia 25 com um dos espetáculos mais esperados, o do Circo da Alegria, que vai trazer o espetáculo “O Circo na sua Época de Ouro”, com direção de Paula Bombonatto e tendo no elenco crianças e adolescentes que fazem parte do projeto Circo da Alegria. O espetáculo faz um recorte da fase de ouro do circo mundial, trazendo para o palco números épicos com atirador de facas, o homem forte, a mulher tatuada e outras variedades que os espetáculos circenses proporcionaram neste período. O show mantém a estética e a narrativa dos espetáculos anteriores, sem perder o brilho dos figurinos, trilha sonora e coreografias. Pode ser classificado como um espetáculo retrô para encantar toda a família.

No dia 26 será a vez de “O Cabaré”, com o grupo Tangará Produções, de Londrina. O Cabaré tem como tema o prazer de viver e a sedução da vida, em meio as contradições, dificuldades e injustiças. O Cabaré se apresenta como o lugar destas tensões, mas também é marcado pelo desejo de encontrar e ter novas alegrias, pois como dizia Bertold Brecht, viver é a maior de todas as artes. A direção técnica é de Carlos Tangará e a artística de Juliana Tangará.

O grupo Sou Arte, de Campo Mourão, apresenta-se no dia 27, com o espetáculo “Show de Variedades” mesclando as linguagens do circo, dança e teatro em uma apresentação que vai encantar, emocionar e divertir o público. São números acrobáticos, coreografias e também uma pitada de humor, com performances elaboradas para o público de todas as idades, em uma apresentação que pretende tirar o fôlego da plateia e deixar todos de olhos vidrados do início ao fim. A direção é de Edilaine Maria de Castro.

O último espetáculo, no dia 28, será “Variété”, do grupo Los Circo Los, com concepção e direção de Rodrigo Mallet. A cia Los Circo Los, juntamente com artistas convidados, apresentam um espetáculo que traz a riqueza de sensações e emoções que o Circo pode proporcionar. Malabarismo, acrobacia, equilibrismo, mágica, comicidade são apenas algumas das diversas modalidades que o público entra em contato com o universo fantástico do circo.

A XIII Mostra de Circo Social e VI Festival Nacional de Circo de Toledo é uma realização da prefeitura de Toledo, Secretaria de Educação, Escola Municipal Anita Garibaldi/Circo da Alegria e Circo Ático e conta com o apoio das secretarias municipais de Assistência Social, Cultura, Esporte, Comunicação, Administração e outros parceiros.