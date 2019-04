Informe da redação

Bebê nasce e Élio assume

O oeste terá temporariamente mais um representante no Legislativo estadual. Élio Ruch (DEM) assume a cadeira de Maria Victoria (PP), que acaba de ganhar nenê e fica de licença-maternidade durante seis meses. Eleito pela primeira vez deputado em 1990, Elio Rusch foi deputado por sete legislaturas seguidas. No pleito de 2018, no entanto, os 32.001 votos não foram suficientes para a reeleição e ele ficou na primeira suplência.

Vovó fresca

Esse é o primeiro filho de Maria Victoria e o primeiro neto da ex-governadora Cida Borghetti. Antes de deixar o cargo, Cida chegou a brincar ao responder qual seria seu futuro após o fim do mandato: “Serei vovó”, disse.

Cargos extintos

Um mês depois de extinguir 21 mil cargos comissionados, funções e gratificações da esfera federal, o Governo Jair Bolsonaro anunciou o fim de 13.231 vagas. Desta vez, são cargos efetivos da administração pública federal que já estão vagos; apenas 916 devem vagar nos próximos meses.

Obsoletos

Assessores do governo explicaram que as funções aplicadas a estas vagas estão obsoletas para a atual dinâmica. Entre cargos incluídos no decreto figuram os de jardineiro, técnico em radiologia, guarda de endemias, mestre de lancha e operador de máquinas agrícolas.

Big Brother

Em Foz do Iguaçu, os vereadores rejeitaram por unanimidade nessa sexta-feira (12) o veto do Executivo ao projeto que determina instalação de câmeras de monitoramento em escolas e unidades de saúde e proximidades.

Animais em hospitais

Já em Toledo, a Câmara aprovou projeto que autoriza a visita “de animais domésticos e de estimação para visitação de pacientes internados em hospitais da rede pública e privada, contratados e conveniados que integram o SUS (Sistema Único de Saúde)”. A medida tem como base a TAA (Terapia Assistida por Animais), que utiliza animais domésticos como facilitadores de abordagem e de estabelecimento de terapias alternativas aos adoentados.

Infraestrutura

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, apresenta nesta segunda-feira (15), no auditório da ACP (Associação Comercial do Paraná), o plano de ação do Governo Ratinho Júnior para a área de infraestrutura, em evento organizado por entidades representativas e empresariais.

Sem cerimônia

O presidente Jair Bolsonaro assinou decreto que proíbe o uso de pronomes de tratamento como “vossa excelência” na comunicação entre agentes públicos da administração federal. Funcionários do Poder Executivo devem usar apenas o pronome “senhor” para tratamento.

Sem barreiras

Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo do texto é “promover a desburocratização no tratamento e de eliminar barreiras que criam distinção entre agentes públicos no âmbito do Poder Executivo”.

Moda podia pegar

A moda bem que podia pegar. Lembram daquele juiz que queria obrigar até seus vizinhos de prédio a só chamá-lo de Meritíssimo?

Bye bye Pinhais

Preso desde outubro de 2016 no Complexo Médico Penal de Pinhais, o ex-presidente da Câmara Federal Eduardo Cunha vai embora para o Rio de Janeiro. A decisão de transferi-lo de presídio foi dada pela juíza Luciani Maronezi, da 2ª Vara de Execuções Penais de Curitiba, a pedido da defesa dele. É que Cunha queria ficar mais perto da família. Para ele ir, depende ainda de haver vaga no presídio.