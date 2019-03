Influenza: Com 4 mortes por gripe, Estado antecipa vacinação

Foz do Iguaçu – O elevado número de mortes em decorrência da influenza preocupa as autoridades em saúde no Paraná. Mesmo antes de haver boletins atualizados, a Secretaria de Estado da Saúde informou que, de 1º de janeiro até ontem, já haviam sido registrados 11 casos de gripe caracterizada como influenza com quatro mortes. No mesmo período do ano passado, apesar de terem sido contabilizados 18 casos, eram duas mortes.

A reportagem apurou ainda que, em decorrência do elevado índice de mortalidade antes mesmo de o frio chegar – quando o vírus se propaga com mais agilidade -, foi agendada para a próxima semana uma reunião emergencial com representantes das Regionais da Saúde. Não houve detalhamento sobre o encontro, apenas que ele será realizado em Curitiba para tratar de ações preventivas e da antecipação da campanha de imunização.

Esta medida foi confirmada ontem à reportagem do Jornal O Paraná pela Secretaria da Saúde do Paraná. Em vez do fim de abril, as vacinas começarão a ser aplicadas em 10 de abril prioritariamente em crianças e gestantes. Esse grupo terá imunização exclusiva até 19 de abril e a partir de então a campanha será aberta a todo o público-alvo. E, como de costume, na sequência o restante da população deve ter acesso à vacina.

De acordo com a Secretaria, os casos já confirmados estão divididos da seguinte forma: seis de Influenza A (H1N1), com o maior índice de letalidade. Metade dos infectados, ou seja, três pacientes com H1N1, morreu. Há ainda a confirmação de cinco casos de Influenza B na chamada Linhagem Vitória, com um óbito.

Dos 11 registros, sete são na 2ª Regional da Saúde da Região Metropolitana de Curitiba (sendo 3 Influenza A – H1N1 e 4 de Influenza B Linhagem Vitória, com um óbito cada); um caso na 9ª Regional de Saúde de Foz do Iguaçu de influenza A H1N1, sem morte, e um caso na 13ª Regional de Cianorte de Influenza A H1N1, outro registro do mesmo subtipo da influenza na 14ª Regional de Paranavaí, sendo que o paciente foi a óbito. A Secretaria não informou onde está o registro de mais um caso de H1N1 nem outra morte atribuída à ação do vírus.

Em nota, a Secretaria da Saúde afirmou que a campanha de vacinação da gripe se estenderá de 10 de abril até 31 de maio. Entre os que deverão se imunizar estão trabalhadores da saúde, gestantes, puerperas, idosos, pessoas com comorbidades, pessoas privadas de liberdade, professores e profissionais do sistema carcerário.

“O quantitativo de pessoas a serem vacinadas é de 3.346.734 [em todo o Paraná] e a meta é vacinar 90% [pelo menos] nos grupos prioritários”.

O maior número de casos e de mortes é do mesmo vírus que se registrou uma epidemia no País em 2008, a H1N1.