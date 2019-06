Inferno astral de Leão: entenda o que é e como agir nesse período

Quando as coisas começam a emperrar ou alguém vê os seus planos caindo por terra e sente que tudo parece não dar certo, costumamos ouvir que essa pessoa está no inferno astral. Essa expressão tem origem na Astrologia e define uma fase desafiadora que alguém pode passar num determinado período da sua vida, geralmente naquele que antecede o aniversário.

Numa caminhada que se repete anualmente, o Sol percorre todos os signos e completa sua volta no Zodíaco em 365 dias, para, em seguida, começar outro ciclo e inaugurar outro ano astrológico. Ele percorre um grau por dia e permanece cerca de um mês em cada signo.

Em seu trajeto mensal pelo Horóscopo, o Sol envia energias específicas para cada signo. Elas variam de acordo com o setor em que o astro-rei está localizado: são as vibrações do Sol nas Casas Astrais.

Ele representa a passagem do Sol em Câncer, o signo que abriga a sua 12ª Casa Astral, e, normalmente, acontece entre 21 de junho a 21 de julho. É quando seu ciúme e sua carência podem aumentar, mexendo muito com o seu humor.

Se não quiser viver em encrencas, é bom controlar as suas emoções. Como? Antes de sair por aí brigando, cobrando ou imaginando coisas, melhor respirar fundo e pensar bastante. Não é momento de cultivar mágoas e ressentimentos. Coloque a cabeça no lugar e tente unir razão e emoção, ok?

Agora, é bom saber que o período de inferno astral do seu signo é apenas uma referência geral e, na verdade, a sua fase de inferno astral depende do dia exato e do mês que você nasceu.

Por exemplo, quem faz aniversário nos dias iniciais do período de Leão (entre 22 de julho e 22 de agosto), passa primeiro pelo inferno astral do que os leoninos que fazem aniversário mais tarde, isso porque a fase de inferno astral acontece 30 dias antes do aniversário. Veja como funciona o cálculo na prática:

Quem nasceu no dia 22 de julho, vive o inferno astral entre 22 de junho e 21 de julho. Já quem faz aniversário no dia 18 de agosto, enfrenta as influências do inferno astral entre os dias 18 de julho e 17 de agosto.