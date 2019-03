Inep avalia o curso da UTFPR com nota máxima

Dias 11 e 12 de março os avaliadores do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) estiveram na UTFPR – Câmpus Toledo para avaliar o curso de Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia.

Na avaliação foram considerados vários aspectos, entre eles a organização didático-pedagógica, o corpo docente e as estruturas físicas, como a biblioteca e o seu acervo, as salas de aulas, os laboratórios e os demais espaços da universidade.

Nesses dois dias em que a equipe do Inep esteve no câmpus Toledo, também foram analisados todos os documentos referentes ao curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, tais como: as atas das reuniões, os regulamentos de trabalho de conclusão de curso e das atividades complementares, os resultados das produções de pesquisa e extensão dos docentes, assim como, a titulação dos professores e seu regime de trabalho, entre outros.

Ao término de toda a análise, o curso de Bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia recebeu a nota máxima, o conceito 5.

Histórico do curso no câmpus Toledo

O curso iniciou suas atividades no primeiro semestre de 2015 e, desde então, vem desempenhando um papel ímpar na educação de seus estudantes.

É possível citar algumas ações importantes desenvolvidas no decorrer desses anos de existência do curso, como o projeto do acadêmico Wadis Lima, intitulado “Complementação alimentar à base de cogumelos”, que conquistou o segundo lugar no desafio “Do it! Challange”, das Nações Unidas (ONU).

Outro projeto de destaque foi o da estudante Lyanara Schneider Maranhão, que teve sua ideia de negócio, a Essence Vert, selecionada para atuar na incubadora Santos Dumont, ligada ao PTI (Parque Tecnológico da Itaipu). Essa iniciativa tem como propósito a abertura de uma indústria de óleos essenciais.

Outra conquista ligada ao curso de Bioprocessos e Biotecnologia foi a aprovação do Mestrado Profissional em Tecnologias em Biociências, que ocorreu no final do segundo semestre de 2018, e contou com o apoio do Biopark e demais cursos do câmpus Toledo.

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

O curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia visa utilizar os conhecimentos das ciências da vida para a produção de produtos, serviços e processos desenvolvidos por seres vivos, em um campo do saber de natureza multidisciplinar que engloba conhecimentos variados com ênfase na química, biologia, microbiologia e genética molecular.

O futuro engenheiro de bioprocessos e biotecnologista terá o registro de sua profissão nos Conselhos Federal e Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia ou no Conselho Regional de Química.

As atribuições do profissional, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação estão embasadas na legislação.

Na UTFPR – Câmpus Toledo, o curso disponibiliza 44 vagas semestrais e a seleção de novos estudantes é exclusivamente realizada pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada).