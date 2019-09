Indústria de óleo da Sperafico muda de dono em Marechal

Reportagem: Juliet Manfrin

Marechal C. Rondon – Na página da internet da Sperafico Agroindustrial, a empresa informa que suas plantas industriais estão localizadas em Marechal Cândido Rondon e em Cuiabá (MT). Agora, a estrutura de Marechal Rondon mudou de mãos.

A indústria de óleo de soja, que está em operação, foi a leilão judicial na última sexta-feira (6) e o arrematante foi a Copagril, cooperativa com sede naquele mesmo município.

O que chama a atenção é que tudo tramitou sem alarde e pouquíssimas pessoas na cidade, além das duas partes envolvidas, sabiam do valor da compra, que teria sido depositado ontem mesmo.

Informações extraoficiais dão conta que a Sperafico pretende recorrer do leilão.

A Copagril confirmou a participação no leilão, admitiu que foi dela o maior lance, mas não quis se pronunciar nem sobre a aquisição nem sobre os valores da transação, sob o argumento de que “só o fará quando o processo judicial chegar ao fim”.

A reportagem contatou diversos empresários, líderes de entidades e até secretários municipais, mas ninguém sabia dos valores envolvidos. A maioria, inclusive, nem mesmo sabia do leilão.

No Projudi consta a ata do resultado do leilão. A indústria foi comprada por R$ 30 milhões, lance da Copagril, à vista. O segundo maior valor foi dado pela AB Comércio de Insumos, de R$ 29,5 milhões.

Na Sperafico Agroindustrial em Toledo ninguém foi localizado para falar sobre a ação, que trata-se de dívidas ajuizadas já há anos. Recentemente, a empresa teve um imóvel em Cascavel leiloado pelo mesmo motivo.

Conforme a companhia, as duas plantas industriais têm capacidade de esmagar 2,5 mil toneladas de soja por dia, além da estocagem de 350 mil toneladas de grãos.