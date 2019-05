III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional acontece no Ondy

A III Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Toledo será realizada no próximo dia 31 de maio no Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer. O início está programado para 8h, com a realização do credenciamento, e com previsão de término às 17h30.

Os assuntos a serem discutidos seguem a mesma temática nacional, estadual e regional: “Comida de Verdade no Campo e na Cidade – o que temos e o que queremos”. Para tratar deste tema, será ministrada uma palestra com uma Doutora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) – Campus de Marechal Cândido Rondon, Professora Romilda de Souza Lima.

Durante a Conferência serão abordados e discutidos assuntos baseados em 3 eixos principais. Eixo I – Alimentação como princípio de existir; Eixo II – Desafios e possibilidades na construção da política pública; Eixo III – A geografia da fome e o desperdício de alimentos.

Programação

Pela manhã acontece o credenciamento, a palestra e o início da discussão dos eixos temáticos. No período da tarde será dada continuidade às discussões com encerramento na plenária final onde serão aprovadas as propostas a serem levadas para a Conferência Regional que acontecerá na cidade de Cascavel no mês de julho.

Segurança Alimentar Nutricional

A Nutricionista da Secretaria de Educação, Liliane Paludo, explica que as propostas aprovadas na Conferência visam construir políticas públicas para atender as pessoas que encontram-se também em vulnerabilidade de segurança alimentar nutricional.

“A alimentação adequada é um direito de todos”, afirma a Nutricionista. Ela diz que o maior problema são em grupos vulneráveis, como pessoas que estão sozinhas em casa e não consomem alimentos de forma adequada. “Esse é um dos problemas que avaliamos quando discutimos sobre segurança alimentar. A oferta de alimentos com menos agrotóxicos é outra preocupação. Então temos que encontrar formas de incentivar os produtores a diminuir esse uso”, alerta.

Liliane observou que hoje em dia as famílias também acabam consumindo muitos produtos industrializados e acabam por esquecer dos alimentos naturais e mais saudáveis. “A Educação Alimentar e Nutricional busca um equilíbrio entre esse consumo, além de incentivar outros hábitos saudáveis como a prática de exercícios”, salientou.

Inscrições

Para participar da Conferência na condição de Delegado (com direito a voz e voto) a inscrição deverá ser realizada na Secretaria de Agricultura por meio do telefone (45) 3055-8843 com Cristopher ou pelo e-mail: conseatoledo@gmail.com. Já para participar na condição de ouvinte (voz, sem direito a voto) o interessado poderá realizar sua inscrição direto no credenciamento da Conferência a partir das 8h no dia 31.