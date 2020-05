Igrejas de Maripá poderão reabrir a partir de segunda-feira (11)

Após reunião realizada na tarde desta quinta-feira (7) o Comitê Gestor do Plano de Contingenciamento em Saúde da covid-19 de Maripá aprovou a reabertura das igrejas para as celebrações religiosas a partir de segunda-feira (11). Para isso, será necessária a aprovação prévia do Plano de Contingência Simplificado, que conta com uma série de restrições já discutidas em reunião realizada no dia 27 de abril com os representes de cada instituição.

O modelo poderá ser retirado pelo responsável legal de cada igreja a partir de segunda-feira (11) no setor de Vigilância Sanitária, localizado junto ao Centro de Saúde. O decreto que vai regulamentar o retorno das atividades será publicado na sexta-feira (8).