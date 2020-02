Idesf traz PhD para falar sobre hegemonia da China no mundo

A China, seu crescimento, sua ascensão e sua jornada para se tornar a maior potência econômica do planeta. É disso que a professora Laura Urrejola, PhD Candidate em Relações Internacionais pela UNB (Universidade Nacional de Brasília) fará na próxima quinta-feira (13), em Cascavel. Laura é convidada do Idesf, o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteira, para falar sobre A importância da hegemonia da China no cenário internacional.

O evento é gratuito e terá início às 19h, no auditório da Prefeitura de Cascavel. Trata-se de uma aula temática do programa de pós-graduação em Gestão, Política, Estratégica e Planejamento. É destinada a empresários, profissionais liberais, formadores de opinião e a todos os interessados em conhecer mais sobre geopolítica. “Essa é uma grande oportunidade de entender melhor sobre esse fenômeno que é a China, e como obter parcerias vantajosas para o mercado e às empresas brasileiras”, segundo o presidente do Idesf Luciano Barros.

Para entender melhor o contexto, a professora Laura vai dividir a sua apresentação em três momentos: história, pensamento dos principais líderes chineses que levaram ao processo de abertura econômica, potenciais ainda não explorados aos países parceiros e de como a China já está integrada aos grandes projetos de infra-estrutura, como de transporte, telefonia, energia, agronegócio e logística, da América Latina.

A promoção da palestra de quinta-feira é do Idesf e da Esic em parceria com Acic, Prefeitura de Cascavel, Unioeste e Território Cidadão.