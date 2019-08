Huop pede ajuda para identificar paciente

O Serviço Social do Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) pede ajuda para localizar familiares ou alguém que possa reconhecer um senhor internado na UTI do hospital vítima de atropelamento ocorrido no último sábado (17).

Às únicas informações é de que o paciente socorrido pelo Siate, antes de entrar em estado de coma, disse se chamar Valdir. Ele é de cor branca e tem cabelos grisalhos aparentando ter cerca de 65 anos. O paciente estava de bicicleta na BR 277 e KM 595, próxima a empresa Geriba – saída para Foz do Iguaçu quando foi atropelado.

Quem puder ajudar identificá-lo pode entrar em contanto com o Serviço Social do Huop ou diretamente na UTI.