Foi confirmado nesta segunda-feira (6) mais um paciente em internamento no HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) com a covid-19. Uma nota foi emitida pelo hospital informando que o paciente está internado na ala covid-19 desde o dia 4 de abril e está em ventilação mecânica.

O segundo paciente confirmado tem 50 anos, veja a nota na íntegra: