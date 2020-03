A diretoria do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) informou em nota nesta segunda-feira (30), que ainda conta com dois pacientes internados na ala covid-19.

Sobre o paciente que morreu no hospital no domingo (29) com suspeita do novo coronavírus, a diretoria informou que o exame é feito pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná e deve ficar pronto em cerca de 10 dias.