Hospital altera uso dos testes rápidos

Foz do Iguaçu – A partir da confirmação de transmissão comunitária da covid-19 em Foz do Iguaçu, o HMCC (Hospital Ministro Costa Cavalcanti) disponibilizou 500 exames de PCR-Real Time para que sejam realizados em pacientes que possam vir a apresentar Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e não apenas nos suspeitos de contágio com o novo coronavírus. A testagem está sendo definida em parceria com a Vigilância Epidemiológica.

De acordo com o diretor-superintendente do hospital, Fernando Cossa, “isso irá contribuir com o Município na tomada de decisão sobre a reabertura gradativa do comércio”.

O Laboratório de Saúde Única do Centro de Medicina Tropical do HMCC fez mais de 40 exames por PCR até ontem (13). O hospital comprou 4 mil testes para a população de Foz e região, dos quais metade já chegou.

Os exames de PCR estão à disposição dos pacientes internados no Costa Cavalcanti e no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, além dos casos notificados como suspeitos na região e, agora, também para pacientes com problemas respiratórios graves. O HMCC tem capacidade para fazer, por dia, até 480 exames PCR.