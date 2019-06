Horóscopo semanal de 8 a 14 de junho

Áries (21/3 a 20/4)

Aproveite esta semana para acertar as pendências e organizar a agenda, aposte no seu dinamismo! Anote seus sonhos, pois eles poderão se realizar. Tá na hora de valorizar o par, invista no seu poder de sedução. Pode receber um convite para sair.

Touro (21/4 a 20/5)

Se estiver em busca de um novo emprego, um colega pode te ajudar. Nada de gastos excessivos esta semana, controle seus impulsos e pense nos planos futuros. Aguarde por um clima bem leve e momentos felizes com a família. Saia da rotina com o par e curta a intimidade conjugal.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Se você lida com vendas ou trabalha em casa, sua criatividade estará em alta. Poderá fazer curso na sua área. Procure cuidar melhor da sua saúde. Aproveite o clima de harmonia com o par e aguarde por um romantismo cheio de boas energias.

Câncer (21/6 a 21/7)

Cuidado com as promessas! Aposte na paciência e no amor para resolver as diferenças na vida a dois. Uma paixão do passado pode ressurgir, mas se foi algo que te faz mal no passado, seu lado rancoroso não vai permitir que você se apegue novamente.

Leão (22/7 a 22/8)

Na saúde, procure cuidar melhor de dentes e ossos. Além de ser autoconfiante com seu visual, é preciso dar atenção à saúde também. Se surgir imprevistos, conte com a sua família. Lembre-se que seu par também deve ajudar nas obrigações domésticas e divida as tarefas com ele, pois isso irá aproximá-los.

Virgem (23/8 a 22/9)

Pode receber um convite para voltar ao antigo serviço, neste momento vale a pena analisar se o retorno é ou não interessante. Tudo estará maravilhoso na vida amorosa. Poderá conhecer alguém especial na internet, mas tome cuidado com o mundo virtual.

Libra (23/9 a 22/10)

Fique tranquila que você saberá resolver as buchas que aparecerão no serviço. Aposte na sua intuição para resolver esses pepinos no trabalho. Romance está protegido. Pode conhecer um novo amor através de um parente.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Cuidado com o ritmo intenso no trabalho, pois você poderá se cansar muito. Procure dar um toque no romantismo para animar a união e não se esqueça de aprimorar sua sensualidade no Dia dos Namorados.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Aposte na sua memória para decolar na carreira. Se souber de segredos no trabalho, seja discreta. Procure controlar a sinceridade e as mudanças no romance. Pessoa próxima da família pode despertar seu interesse.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Procure ser mais tolerante no trabalho e evite intrigas. Ouça seu par e modere nas críticas para lidar bem com o relacionamento. Aguarde por muito sucesso no jogo de sedução.

Aquário (21/1 a 19/2)

Pode até pensar em pedir um aumento. Procure ter mais cuidado com documentos. Aguarde por ótimas conversas na vida a dois. Na paquera, vai despertar o interesse de alguém especial.

Peixes (20/2 a 20/3)

Melhor organizar suas tarefas profissionais para não se atrapalhar. Deixe de lados as intrigas. Reserve um tempo esta semana para cuidar do visual e se divertir. Invista nas carícias e na intimidade na vida a dois.

Horóscopo nascido em 08 de junho

As pessoas que nascem no dia 8 de junho são do signo de gêmeos com ascendente em peixes e personalidade em Áries, por isso, estão sempre tentando encontrar explicações lógicas para as suas atitudes. Por terem a persistência em seus objetivos, rendem muito quando aderem a uma filosofia e assim se tornam originais em tudo o que fazem.

Horóscopo nascido em 09 de junho

Os nascidos em 9 de junho herdam de Mercúrio, o planeta regente do signo de Gêmeos, um tipo de dualidade que pode confundir quem convive com eles. Sua mente ágil faz com que percebam ao mesmo tempo vários pontos de vista a partir dos quais a realidade pode ser encarada.

Horóscopo nascido em 10 de junho

Os nascidos a 10 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Caranguejo. A emoção que vive aflorada e a instabilidade emocional são características fortes de seu jeito de ser. Podem mudar de ideias e de atitudes com facilidade. Seu número principal é o 13, formado de 1, sol e de 3 júpiter. São duas forças inteligentes e de liderança, positividade, sabedoria e generosidade. Mas a soma dá o 4 de Urano, que os tornam modernos e atualizados, evoluídos, fraternos e com alto grau de vivência.

Anjo do dia 08 de junho

O anjo que rege o dia 8 de Junho é o Anjo Cahethel, da hierarquia angelical dos Serafins. São os Anjos do amor, da luz e do fogo. Também são os Anjos mais próximos de Deus, os mais sábios e os mais “responsáveis”.

Anjo do dia 09 de junho

O anjo que rege o dia 9 de Junho é o Haziel, da hierarquia angelical dos Querubins. São os guardadores dos registros sagrados e ajudam para que o plano divino seja cumprido. Dizem que são os guardiões da luz e das estrelas. Protegem a humanidade para que todos se sintam positivos e prósperos.

Anjo do dia 10 de junho

O anjo da guarda de hoje é Aladiah, que consegue a regeneração moral, quando há força de vontade e desejo para isso. Faz recuperar o organismo nas doenças. Ajuda a recuperar o crédito financeiro. Dá sucesso nos negócios e conquista a estima da sociedade. O gênio contrário prejudica a saúde, a moral e os negócios.