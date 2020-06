Horóscopo semanal de 27 de junho a 3 de julho e anjo do dia 27, 28 e 29 de junho

Áries (21/3 a 20/4)

Esta semana será uma ótima fase para quem trabalha em casa ou tem sociedade com parente: sua experiência vai te ajudar! Você poderá sentir mais energia para correr atrás do que quer. Também pode contar com a sorte ao negociar algum bem. No romance, demonstre o que sente e dê apoio à pessoa amada.

Touro (21/4 a 20/5)

Tourinhos, com criatividade, vocês vão querer aprender tudo o que puderem no serviço. Talvez venha algum lucro com algo que encara como hobby. Nunca critiquei! Se usar seu charme, conseguirá o que quiser da sua alma gêmea. Se estiver solteiro, possível que sinta atração por pessoa amiga.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

De olho no seu sucesso, você deverá batalhar para bater suas metas. Vai que é tua! Só tome cuidado com a tentação da fofoca, tá? Nada de falar mais que a boca e perder o limite. A semana também traz uma promessa de boa notícia ligada a um familiar. No amor, terá muita sintonia, desde que mantenha o ciúme bem longe.

Câncer (21/6 a 21/7)

Nesta semana, você deverá selar boas alianças no trabalho! Mas, é melhor não misturar amizade com grana, seja para socorrer ou pedir socorro. Mudar seu visual vai turbinar seu astral, aproveite o momento para apostar em um skin care poderoso, em uma make linda ou até naquele corte de cabelo que você tá enrolando pra fazer desde o começo da quarentena. Na união, a dica é valorizar as afinidades com quem você ama.

Leão (22/7 a 22/8)

Sua determinação vai permitir que você avance na carreira, especialmente nesta semana. Talvez receba um incentivo nas finanças, o que também pode ser visto como um avanço, né? Se estiver só, é provável que se interesse por pessoa comprometida. Deus me livre! No amor, cobre menos do seu bem! Já a intimidade estará pegando fogo.

Virgem (23/8 a 22/9)

Virgem, meu querido, nesta semana você saberá ter ideias criativas para aplicar no seu futuro profissional. Arrase! Só não trabalhe além da conta para não prejudicar a saúde, combinado? A fase também é propícia para abandonar vícios ou começar dieta. A dois, estimule a cumplicidade e invista na sedução.

Libra (23/9 a 22/10)

Você vai se mostrar ambicioso e muito a fim de correr atrás dos seus sonhos. Aproveite essa energia! Porém, poderá se desentender com alguém próximo, então evite discussões desnecessárias, valeu? É possível que namoro a distância emplaque – afinal, nesse tal de isolamento, é o que dá pra fazer, né? No romance, o clima é propício para planejar o futuro.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Esta semana será um ótimo período para estudar, esteja você trabalhando ou não. Além disso, um colega experiente poderá lhe passar conselhos valiosos – ouça e anote tudinho com atenção! Você também terá pique para resolver assuntos da casa ou com a família. No amor, o momento é de perfeita conexão com sua cara-metade.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Como terá facilidade para aprender nesta semana, que tal começar um curso, Sagita? Uma notícia ruim é que sua rotina poderá aborrecer você, então vale apostar em coisas novas para não cair nessa melancolia. O apoio familiar será essencial para concretizar um sonho. No amor, tudo lindo, tudo azul! Mas, se seu coração está aberto, ele poderá balançar por colega: tome cuidado!

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Caprica, sei que você ama trabalhar e fazer tudo, mas dividir as tarefas vai fazer o serviço decolar nesta semana: aposte nisso! Também é uma boa hora para doar ou descartar o que não usa mais. Desapega! Saudade de pessoa querida deverá apertar. Se isso acontecer, faça contato, mesmo que seja virtualmente. O amor estará protegido.

Aquário (21/1 a 19/2)

Com pique renovado, você vai dar conta das pendências e mudar o que for preciso no trabalho. Brilha, meu cristalzinho! Só tente controlar melhor seus gastos, combinado? O romance estará gostoso nesta semana, desde que você não alimente as discussões. Além disso, uma boa dica é investir mais em jogos de sedução!

Peixes (20/2 a 20/3)

Peixinhos, vocês saberão organizar suas coisas com entusiasmo e dedicação nesta semana! O trabalho em equipe estará abençoado, então vale apostar nisso! Também é provável que consiga quitar dívida – só não vai fazer outra depois, valeu? Na união, o clima de aconchego vai predominar, mas será preciso espantar o ciúme.

Horóscopo nascido em 27 de junho

Os nascidos a 27 de Junho são do signo de Câncer com a personalidade em Capricórnio. São temperamentais e têm reações inesperadas e imprevisíveis. Podem se comportar com bom humor, mas mudam de repente e se tornam agressivos e violentos. Seu número principal é o 31 formado de 3, Júpiter e o 1 do Sol. Formam o 4 de Urano, que os inclina para as coisas modernas e avançadas e tudo o que esteja ligado a serviços de Informática. Revela também, solidariedade, espírito ecumênico, modernidade e fraternidade.

Horóscopo nascido em 28 de junho

Os nascidos no dia 28 de Junho são de Câncer com personalidade de Leão. Possuem caráter nobre e convivem com a riqueza, a justiça e a verdade. Podem buscar e encontrar estas coisas. Apreciam o conforto e o luxo. Acabam conseguindo isso no decorrer da vida. Seu número principal é o 32, que reduzido dá o 5 de Mercúrio, que os fazem inteligentes, versáteis, populares e vencedores.

Horóscopo nascido em 29 de junho

As pessoas nascidas no dia 29 de junho são do signo de Câncer com personalidade em Peixes. São sensíveis e tem a mente repleta de visões e o propósito da sua vida pode bem ser o de tornar os sonhos realidade. Portanto, têm uma capacidade incomum de descobrir aplicações práticas para as suas fantasias, e, assim fazendo, as compartilham com os demais. Os nascidos neste dia também são extremamente sensíveis aos desejos dos outros, e, como Papai Noel, espera-se que os realizem.

Anjo do dia 27 de junho

O anjo da guarda do dia é Ierathel, que defende de toda a injustiça e dos ataques dos inimigos declarados. Faz ter sucesso nos empreendimentos profissionais. Costuma dar resignação, diante das coisas inevitáveis. Faz esquecer as más lembranças do passado. Confunde os maus e os caluniadores e faz triunfar a inocência. Propaga a Luz e a civilização. Faz gostar de Literatura e de Artes cênicas também.

Anjo do dia 28 de junho

O anjo da guarda do dia 28 de junho é Seheiah, que protege contra enfermidades e quedas de edifícios. Confere saúde e longa vida. Dá interiorização e prudência. Leva a conhecer e reconhecer os próprios erros, assim como a conseguir o perdão de seus pecados. Leva a se penitenciar e a resgatar as próprias falhas.

Anjo do dia 29 de junho

O anjo que rege o dia 29 de Junho é o anjo Reyel. São os anjos que auxiliam nas emergências ou conflitos que devem ser resolvidos imediatamente. São os executivos, os governantes de todos os grupos angelicais situados além deles.