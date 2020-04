Horóscopo semanal de 25 de abril a 1 de maio

Áries

No trabalho, procure não ficar se cobrando demais e tente relaxar com atividades que animem seu astral. Você terá mais habilidade ao lidar com grana.

Touro

Aproveite esta semana para se envolver em assuntos novos. Procure não contar seu planos e sonhos no trabalho. Este é o momento para abrir um negócio próprio. Não tenha medo e tome a iniciativa de se declarar para a pessoa.

Gêmeos

Se precisar de apoio, busque ajuda de alguém mais experiente. No serviço, procure não bater de frente com a chefia. Pode despertar um interesse por assuntos místicos.

Câncer

Aproveite esta semana para fazer cursos, estudos ou treinamentos, pois eles estarão favorecidos. Procure investir no seu crescimento profissional. Na união, valorize o companheirismo entre vocês para fortalecer a relação.

Leão

Use sua autoconfiança de leonina e mostre todo seu potencial no serviço, pois uma boa oportunidade pode aparecer. Controle melhor seus gastos. Pode surgir intrigas com amigos.

Virgem

Cuidado para não se iludir com possíveis parcerias no trabalho. Se estiver insatisfeita com algo, não tenha medo de romper laços com o que não te faz bem. Aproveite esta semana para mudar o visual.

Libra

Se for mudar de casa, você receberá boas energias no novo lar. Procure fazer parceria ou sociedade, que eles poderão trazer muitos benefícios. No serviço, deixe os colegas te ajudarem.

Escorpião

Aproveite esta semana para dedicar total atenção à sua saúde. No emprego, cuidado com os desentendimentos. Procure se aproximar mais dos familiares.

Sagitário

Aproveite que você terá facilidade para cuidar da rotina da casa e faça aquela faxina no lar! Aposte em fazer produtos caseiros para garantir uma graninha extra.

Capricórnio

Participe de jogos ou sorteios, pois você pode ter bastante sorte. Pode receber más notícias sobre a saúde de um parente. No serviço, procure ser discreta.

Aquário

No emprego, é bom falar de forma mais clara para evitar desentendimentos. Cuidado com as fofocas! Este não é o momento de emprestar grana a amigos. Em casa, procure não ser tão exigente.

Peixes

Aguarde um astral positivo relacionado às finanças. Por isso, não tenha medo de tirar proveito para negociar descontos. Batalhe para obter uma promoção no emprego.

Horóscopo nascido em 25 de abril

Os nascidos em 25 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Sagitário. Precisam de muita garra e de grande espírito de luta, para vencerem as dificuldades. Podem ter missão ou trabalho difícil de cumprir. Nasceram mais para servirem do que para serem servidos. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno. São dois astros de natureza instável, incerta e inconstante. Mas somados dão o 9, de Marte, que contradiz a natureza de ambos e confere coragem.

Horóscopo nascido em 26 de abril

Os nascidos em 26 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Capricórnio. São inteligentes, exigentes e organizados, prudentes, metódicos e sistemáticos. Gostam de tudo em ordem, honesto e no caminho certo. Não toleram a mentira, a injustiça e a preguiça. São ativos, trabalhadores, dinâmicos e independentes. Seu número principal, é o 28, formado de 2, Lua e de 8, Saturno. Juntos formam o 10 e 0 1, do Sol, que lhes confere liderança, poder, mando e direção e grande solidão na vida.

Horóscopo nascido em 27 de abril

Os nascidos em 27 de Abril são do signo de Touro com a personalidade de Aquário. Podem ter um temperamento esquisito, rancoroso, nervoso, irritado e imprevisível. Seu número principal é o 29, formado de 2, Lua e de 9, Marte. Juntos formam o 11, número especial, que revela originalidade, altruísmo e idealismo. Mas o seu lado negativo é cruel.

Anjo do dia 25 de abril

O anjo protetor de hoje é Aniel, que consegue manter a paz e a harmonia entre pessoas de pensamentos e posturas diferentes. Inspira os sábios, confere talentos especiais, alegria e bondade. Confere vitórias, para aqueles que lutam pelo bem comum, em situações difíceis ou dramáticas. Leva a conhecer as leis divinas.

Anjo do dia 26 de abril

O anjo que rege o dia 26 de abril é Haamiah, que corresponde ao Santo nome de Deus – Agla – (Deus em Trindade com o Uno). Invoca-se este nome divino para descobrir todos os tesouros e segredos da Terra, recitando o versículo 9 do salmo 90 (89 da bíblia cristã). Os cabalistas afirmam que este salmo protege contra os espíritos ignorantes primitivos. Quem nasce sob esta influência, servirá a Deus devido a sua grande inteligência e consciência adquirida através de estudos (como autodidata) e leituras diversas.

Anjo do dia 27 de abril

O anjo protetor do dia é Behael, que tem poder curativo sobre as doenças, que ajuda ter saúde para conquistar longa vida. Influi também sobre o amor entre pais e filhos. Contribui para que a misericórdia divina ajude na solução dos problemas. Torna os filhos obedientes e carinhosos.