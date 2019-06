Horóscopo semanal de 22 a 29 de junho

Áries (21/3 a 20/4)

Para atingir seus objetivos profissionais, seja paciente e não deixe de adquirir conhecimentos. Chance de fazer amigos e também retomar os estudos. Reforce a intimidade com sua alma gêmea. Poderá se interessar por pessoa de prestígio.

Touro (21/4 a 20/5)

Ao lidar com documentos no seu serviço, procure redobrar a atenção. Se estiver sem emprego, peça força aos amigos. Boa fase para revisar suas contas. Na união, clima de aconchego. Caso esteja só, talvez se encante por pessoa proibida.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Espere sorte caso trabalhe com vendas ou clientes em geral. Nas horas livres, a dica é descansar em casa. Use seu poder de comunicação na conquista! Poderá fazer planos com sua cara-metade.

Câncer (21/6 a 21/7)

Seus conselhos profissionais serão úteis aos colegas e, até mesmo, parentes. Talvez tenha chegado a hora de se livrar de amizades tóxicas. Boa fase para planejar viagem. Paquera agitada! Conversar com quem ama vai harmonizar seu romance.

Leão (22/7 a 22/8)

Há possibilidade de mudança no seu emprego: mescle intuição com criatividade para se sair bem. Cuidar da fé vai tranquilizar seu astral. Na conquista, seu charme vai arrasar, mas enterre primeiro o passado. União cheia de cumplicidade.

Virgem (23/8 a 22/9)

Ao tomar decisões no seu trabalho, aja com tato e não se deixe influenciar por laços de amizade. Há promessa de sorte em assunto judicial. Vigiar seu amor poderá melar a relação, então, controle-se!

Libra (23/9 a 22/10)

Saberá tomar decisões rápidas e encontrar jeitos novos de cumprir tarefas no seu emprego. Algo feito em casa talvez gere lucros. Curta a companhia dos amigos. Na paixão, poderá se aproximar de pessoa inteligente.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Se você busca emprego, tente algo em outra cidade ou relacionado a público. Poderá fechar um bom acordo. Convívio gostoso com o pessoal de casa. Um amigo vai precisar dos seus conselhos. Na vida a dois, aproveite a energia da paixão!

Sagitário (22/11 a 21/12)

Poderá desenvolver um jeito mais ágil de trabalhar e até ensinar os colegas. Espere sorte se lida com público! Bom momento para marcar exames de saúde e focar assuntos familiares. No amor, tudo azul! Paixão do passado deverá reaparecer.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Se pensar em soluções para os problemas no serviço, é melhor testar antes. Fique longe de fofocas. Poderá curtir a companhia de crianças da família. Sinal de tensão na sua união: procure pegar leve! Talvez conheça alguém numa balada.

Aquário (21/1 a 19/2)

Para crescer na carreira, estude e se aconselhe com gente mais experiente. Seu jeito tranquilo vai inspirar quem estiver à sua volta. Um segredo deverá chegar até você. A dois, convém respeitar as diferenças em nome da paz conjugal.

Peixes (20/2 a 20/3)

Seu temperamento criativo vai contar pontos no seu emprego. Só não perca o foco nem o bom humor. Que tal reservar mais tempo para ficar com sua família? Promessa de muito carinho na relação afetiva.