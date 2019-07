Horóscopo semanal de 20 a 26 de julho

Áries (21/3 a 20/4)

A sorte vai sorrir para quem estiver começando um novo emprego. Se está trabalhando, o clima deve pesar com a chefia. Estará mais confortável para lidar com sua grana. Seja mais paciente com seu bem. Na paixão, jogue charme sem medo.

Touro (21/4 a 20/5)

Saberá dar a volta por cima em qualquer situação. Pode ganhar dinheiro fazendo bicos. Uma ideia não planejada deve dar certo. Evite a companhia de pessoas chatas. Leve em consideração as opiniões do par. Estará mais exigente na conquista.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Organize sua rotina para não se perder. Preste mais atenção aos assuntos do lar. Mantenha o foco nos compromissos financeiros. Procure aceitar as mudanças profissionais. Pode conquistar alguém especial. Tente compreender seu amor.

Câncer (21/6 a 21/7)

Sua vida social ficará mais agitada. Vai pintar oportunidade de sucesso profissional. Olhe com mais carinho para seus projetos pessoais. Vai se sair bem em testes. Boa semana para oficializar relação amorosa. Pode pintar novo amor.

Leão (22/7 a 22/8)

As responsabilidades no emprego devem aumentar. Evite discutir com colegas ou superiores. Cuide da sua saúde. Cuidado com senhas e acessos ao seu dinheiro. Precisará se adaptar às manias do par. Poderá se envolver em romance secreto.

Virgem (23/8 a 22/9)

Terá boas notícias ligadas a assuntos judiciais. Mantenha o foco no serviço e confie em seus talentos. Se tiver entrevista de emprego marcada, mantenha a calma. No amor, a confiança vai fazer a diferença. Na paquera, pode se decepcionar.

Libra (23/9 a 22/10)

Bom período para tomar decisões profissionais. Evite tomar partido em discussão. Momento de tirar seus projetos da gaveta. Dê atenção aos amigos. Saberá o que quer na conquista. A dois, uma lua de mel pode reacender a paixão.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Não faltará energia para dar conta de suas atividades no trabalho. Controle seu orçamento para não gastar demais. Pode ter dificuldade nos contatos com parentes ou vizinhos. Procure confiar mais no par. Seu magnetismo vai atrair paquera.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Terá mais entrosamento com os familiares. Não tenha pressa em tomar decisão sobre imóvel. Pode ter uma oportunidade inesperada no trabalho. Relaxe mais. Nas paqueras, vai dar o primeiro passo. Alegria na vida a dois.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Terá boas ideias no trabalho. Vença o pessimismo focando em coisas boas. Não se deixe levar pelas opiniões dos outros. Dê atenção à sua saúde. Cuidado para não sufocar seu par com muitos cuidados. Na paquera, evite cenas de ciúme.

Aquário (21/1 a 19/2)

Invista em hábitos saudáveis. Procure não desperdiçar seu dinheiro. Contrato encerrado tem tudo para ser retomado. O relacionamento com chefes deve melhorar. Na conquista, usará seu bom papo para convencer e encantar. Dê atenção ao seu amor.

Peixes (20/2 a 20/3)

Não misture a vida profissional com a pessoal. No trabalho, terá destaque por conta da dedicação. Pode se aproximar mais dos familiares em encontros. Na paquera, pode se sair melhor do que espera. Saberá como agradar a pessoa amada.

Horóscopo nascido em 20 de julho

Os nascidos a 20 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem. São de fácil acesso e em geral têm muitos amigos. Sua popularidade pode lhes beneficiar na vida social, como na carreira profissional. Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia Cabalística é o 24, A soma dos números dá o 6, de Vênus, que os fazem românticos, sonhadores e amorosos, dramáticos e apaixonados, mas com algumas decepções no amor.

Horóscopo nascido em 21 de julho

Os nascidos a 21 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Libra. Gostam de viver em ambientes sociais movimentados, com artistas, diversões e festas. Seu número principal, do dia do nascimento é o 25, formado de 2, Lua e de 5, Mercúrio. Juntos formam o 7, de Netuno, que lhes confere dons para normais, intuição excelente e muito mistério em sua vida. Não parece, mas podem ser tímidos e pessimistas.

Horóscopo nascido em 22 de julho

Os nascidos a 22 de Julho são do signo de Leão com a personalidade de Sagitário. São independentes, otimistas, agitados, entusiasmados, comunicativos e de astral elevado. Seu número principal é o 27, formado de 2, Lua e de 7, Netuno, dois astros que atuam sobre a emoção. Mas a soma dá o 9, de Marte, que lhes infunde coragem. ânimo, otimismo, confiança em si e determinação, ousadia e independência.

Anjo do dia 20 de julho

O anjo do dia é Daniel, que ajuda a obter o perdão dos pecados, quando há arrependimento. Faz ter uma aparência jovem, por longo tempo de vida. Ele faz a pessoa jovial e bem disposta. Ajuda a recuperar a graça e dá vitória moral, alegria de viver e infunde esperança. Dá eloquência e gosto pela Literatura.

Anjo do dia 21 de julho

O anjo protetor do dia é Hahassiah, que tem poder curativo sobre as doenças. Revela os mistérios da natureza e das coisas divinas. Faz conseguir ter uma moral elevada. Tem domínio sobre os conhecimentos científicos da medicina e confere o dom natural de cura. Tem influência sobre a Química, a Biologia, assim como sobre as Belas Artes e a música em especial.

Anjo do dia 22 de julho

O anjo protetor do dia é Imamiah, que destrói o poder dos inimigos e consegue o perdão de Deus para os pecados, quando há desejo de se recuperar e acertar. Liberta os prisioneiros e ajuda-os a se erguer. Tem domínio sobre todo tipo de viagem. Ajuda os que procuram a verdade e a Justiça. Dá temperamento forte e vigoroso, coragem e grande habilidade.