Horóscopo semanal de 13 a 20 de abril

Áries (DE 21/3 A 20/4)

A Lua em Libra torna você vulnerável e sem meias palavras. Você vai direto aos assuntos, criando polêmicas e ferindo, com o excesso de franqueza. Leve a sério seu trabalho e conclua tarefas já iniciadas. Os compromissos exigem pontualidade. Incompreensão no amor.

Touro (DE 21/4 A 20/5)

A comunicação pode ser para negócios, bem como para questões pessoais e financeiras também. Quem sabe depois disso esteja pronto para ganhar mais dinheiro e lucrar, como você espera. Não dispense empregados e colaboradores. Eles são úteis. Mas a pessoa amada não.

Gêmeos (DE 21/5 A 20/6)

O dia é de sorte em loteria, jogos e concursos. Você vai liderar, principalmente em ambiente festivos, passeios e diversões. Converse com autoridades e patrões para esclarecer dúvidas importantes. No setor amoroso, novidades que serão gratificantes.

Câncer (DE 21/6 A 21/7)

Negócio de sociedade e a comunicação com o cônjuge, não estão nada fáceis. Só serão solucionados se houver diálogo, compreensão e vontade de conciliar os interesses de ambos. Festas e diversões podem ensejar reconciliação com a pessoa amada,à noite.

Leão (DE 22/7 A 22/8)

De repente as coisas ficam mais claras, mais otimistas e viáveis em sua vida. Depois de dirimir as dúvidas e realizar acordos e entendimentos, os caminhos ficam abertos para o trabalho, os negócios e as funções da profissão. Acredite na boa vontade e afeto de seu parceiro.

Virgem (DE 23/8 A 22/9)

Depois de muita conversa e de esclarecimentos e acordos positivos, você vai entrar numa fase de realização muito em breve. Hoje terá que aguentar alguma conversa ou comentário maldoso até. Mas lembre-se que, “não há mal que sempre dure”. Atração no campo do amor.

Libra (DE 23/9 A 22/10)

Alguma coisa muito esperada pode chegar as suas mãos num ato de justiça. Vá em frente com seus planos e acredite que a sorte vai lhe ajudar hoje. Viagem e comunicação com pessoa de longe. Reencontro com quem não via há tempos. Reencontro feliz no campo do amor.

Escorpião (DE 23/10 A 21/11)

Talvez possa se sentir solitário e perdido em tantos problemas, dúvidas e incertezas. Pare para pensar, para rezar e pedir a Deus a misericórdia divina. Somente ela pode livrar você das injustiças e incertezas do semelhante. Mas a pessoa amada pode lhe entender.

Sagitário (DE 22/11 A 21/12)

Discuta os problemas e situações de impasse com o sócio, o marido ou a esposa, mas não envolva a família toda nessa teima e discussão. Separe uma coisa da outra. Festas, passeios e diversões serão compensadores e alteram positivamente o relacionamento amoroso.

Capricórnio (DE 22/12 A 20/1)

Coloque como prioridade hoje a própria saúde, que não anda boa. Mas principalmente previna-se contra gripes e resfriados e problemas digestivos. Espere ser bem sucedido com vendas e atividades comissionadas. Um amor amigo faz tudo por você.

Aquário (DE 21/1 A 19/2)

Amigos de Libra e de Gêmeos estão afim de lhe favorecer e beneficiar você a respeito de dinheiro, já que a situação está tão difícil neste momento. Faça apostas em loteria, jogos, concursos e sorteios. Confie um pouco mais na sorte. Confie na pessoa amada.

Peixes (DE 20/2 A 20/3)

Ouça a voz interior e dê expansão ao seu poder criativo no trabalho, na convivência social e profissional. Dê o melhor de si aos demais e com certeza será recompensado. Dedicação de amigos e pessoas que lhe querem bem. No amor, a paixão pode ser correspondida.