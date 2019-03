Horóscopo semanal de 1 a 7 de abril

Áries

Abuse da sua criatividade para mandar bem no trabalho. Não ligue para as fofocas e fique longe delas para não se estressar à toa. Aposte no seu charme para atrair quem deseja. Na relação amorosa, evite o ciúme! O romance estará marcado por altos e baixos.

Touro

Aguarde um estímulo na sua vida profissional. Se você está pensando em ter seu próprio negócio, este é o momento! Pode ser que role decepção com colega, tome cuidado. Você estará bem direta na paquera, mas há risco de desilusão amorosa. Na vida a dois, afaste o ciúme para bem longe.

Gêmeos

Use da sua habilidade de se comunicar bem e entrose com os colegas para garantir uma promoção no trabalho. Nesta semana, aposte em renovar o visual. Na vida amorosa, converse com seu par sobre o que estiver te incomodando.

Câncer

Procure fazer curso ou trocar experiências com colegas que você obterá sucesso na carreira. Nesta semana, dê mais atenção à sua saúde. Na vida a dois, busque estimular a confiança e o diálogo. Pode sentir atração por um amigo.

Leão

Aguarde por grandes transformações no seu emprego ou na vida pessoal. Procure ter cautela com o estresse e faça atividades relaxantes. Na paixão, espere por um clima sedutor. pode rolar interesse por uma pessoa próxima, porém não entre de cabeça, vá com calma.

Virgem

Esta semana será ideal para concluir pendências no serviço e resolver assuntos de rotina. Além disso, o astral estará positivo na família, você poderá inclusive fazer as pazes com parente. Pode acabar se envolvendo com pessoa difícil na paquera, por isso, tome cuidado! Aguarde por muito romantismo na vida a dois.

Libra

Procure se apoiar nos colegas como forma de te ajudar a dar conta das suas tarefas. Se você trabalha em casa ou com algum parente, aguarde por um bom rendimento. Você vai precisar tomar decisões importantes em família. O astral estará perfeito no amor, espere por muito romantismo e comprometimento com o par.

Escorpião

Aposte em realizar algo em casa que deverá lhe render um dinheiro extra. Você estará com muita sorte e vai conseguir tudo que quiser. Aguarde por ótimos momentos com os amigos. O clima na vida a dois estará cheio de carinho, porém não deixe o ciúme atrapalhar o astral positivo da relação.

Sagitário

Se fizer alguma entrevista de emprego esta semana, aguarde por bons resultados. Não tenha medo dos desafios, procure encará-los! Que tal fazer uma fezinha? Na vida a dois, deixe o passado de lado e cuidado com a franqueza. Um amor antigo poderá reaparecer na sua vida.

Capricórnio

Espere por muita sorte na carreira esta semana, ainda mais se você lida com comércio, ensino ou telemarketing. Um novo trabalho pode aparecer. Curta bons momentos com pessoas jovens que o seu astral fica mais alegre. Na vida a dois, vocês serão abençoados com boas energias. Parente vai te dar uma ajuda na paquera.

Aquário

É possível que você descubra novas maneiras de faturar um dinheiro extra. Tome cuidado, não misture amizade com dinheiro. Procure passar mais tempo com a sua família e cuide do pessoal de casa que te fará bem. Não cobre demais uma pessoa amada, dê espaço para seu par. Uma paixão secreta pode despertar seu interesse.

Peixes

Procure explorar seus talentos para brilhar mais no trabalho. Você saberá como negociar e pechinchar que sua presença será disputada pelos amigos. Na união, romantismo em alta, porém deixe o ciúme de lado. Paquera protegida!