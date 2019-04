Os nascidos a 17 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Sagitário. Possuem grande liderança e gostam de mandar e dirigir. Em geral têm altos ideais na vida. Mas precisam do incentivo de alguém, para colocar tudo em prática e vencer. Seu número do dia do nascimento é o 18. Juntos formam o 9, de Marte, que os fazem ousados, determinados, corajosos e aventureiros. Fazem gostar de viajar e de conhecer pela própria experiência. Não só por ouvir dizer.