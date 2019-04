Horóscopo nascido em 7 de abril e anjo do dia

Horóscopo nascido em 7 de abril

Os nascidos a 07 de Abril são do signo de Áries com a personalidade de Escorpião. São tímidos, pessimistas, vagarosos e indecisos. Podem demorar para assumir uma posição e resolver questões delicadas. Esperam sempre a interferência de um terceiro, que ajude. Seu número principal, do dia do nascimento, é o 8, número símbolo de Saturno, que tem natureza vagarosa e radical, exigente, demorada, persistente, detalhista, mas correta. Infunde responsabilidade, direção e administração, ainda mais a respeito de bens de terceiros. Pode levar seus influenciados ao celibato.

Anjo do 7 de abril

O anjo protetor do dia é Leuviah, que faz ter amizade com pessoas de destaque ou que desfrutem de celebridade. Faz gostar de matemática e também de Eletrônica; ciências exatas em geral. Sua capacidade de memorização é fantástica. Leva a pessoa a ter paciência, humildade, modéstia, alegria de viver e amabilidade. O Gênio contrário provoca desespero, aflição, medo, perdas e sofrimentos. Pode levar também à depravação.