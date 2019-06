Horóscopo nascido em 3 de junho e anjo do dia 

Os nascidos a 03 de Junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Virgem. Eles são simpáticos, sociáveis, amáveis, comunicativos e podem fazer amizades com facilidade. Seu número é o 6, ligado às Artes, a tudo o que é belo e o que diz respeito à intuição e aos dons especiais, bem como aos atos de caridade e bondade. Mas os fazem problemáticos no amor.

Anjo do dia 3 de junho

O anjo protetor de hoje é Elemiah, que protege os que viajam por mar ou por terra. Ajuda a vencer as dificuldades e a ter sucesso nas empresas comerciais e industriais. Dá um espírito inventivo e empreendedor. Faz obter descobertas úteis e renovadoras no trabalho. Ajuda a ser humilde e a não guardar mágoas ou rancores.