Horóscopo nascido em 1º de abril

Os nascidos a 01 de Abril são do signo de Carneiro com a personalidade de Touro. São sociáveis, festeiros e apreciam as artes; o canto e a música em especial. São persistentes e teimosos, obstinados e reacionários. Podem trabalhar e ganharem muito dinheiro pelos seus próprios esforços e méritos. Mas são gastadores e não medem as consequências de seus atos.

Seu número principal, do dia do nascimento, na Astrologia cabalística é o 2, número da Lua, que simboliza a mãe e as raízes, a terra natal e as origens, a memória, as lembranças e recordações, o passado, a saudades e a melancolia. Mas por outro lado, simboliza também a leviandade.

Anjo do dia 1º de abril

O anjo do dia 1º de abril é Yesalel. Este anjo facilita nas amizades e atua na felicidade conjugal. Auxilia na fácil compreensão de todas as situações.