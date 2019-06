Horóscopo nascido em 15 de junho e anjo do dia 

Os nascidos a 15 de junho são do signo de Gêmeos com a personalidade de Sagitário. Apreciam a liberdade e a independência. Gostam de dizer o que sentem e o que pensam. Por isso às vezes se chocam com as pessoas e com a opinião pública. Seu número principal é o 18, formado de 1, Sol e de 8, Saturno. Mas juntos formam o 9 de Marte, número de aventura, coragem, expansão espírito atirado e gosto pelas viagens.

Anjo do dia 15 de junho

O anjo da guarda de hoje é Hariel, que protege as famílias e o bem estar. Dá sentimentos religiosos e pureza de costumes e bondade. Protege na vida pessoal e na carreira profissional. Promove a harmonia entre os desejos e a realidade. O gênio contrário provoca o cisma, as guerras e as rebeliões. Leva à crueldade e a fundação de seitas perigosas.