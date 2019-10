Horóscopo e anjo do dia 8 de outubro de 2019

Áries

No emprego, bom momento para trabalhar em grupo ou até iniciar uma sociedade. No amor, quanto mais companheirismo, melhor! Romance com amigo(a) tem tudo para emplacar. A intimidade vai ferver! Palpites: 58, 13 e 49. Cor: cinza.

Touro

Você vai encarar suas responsabilidades com boa vontade, ainda mais se tiver oportunidade de crescer no emprego. Pode pintar um clima com chefe ou colega. Ótima fase para iniciar um romance. Palpites: 23, 95 e 05. Cor: amarelo.

Gêmeos

Você vai mostrar ainda mais entusiasmo no trabalho. Contagie os colegas e aprenda tudo que puder. Vênus realça sua vaidade: cuide da saúde e da beleza. Na união, sintonia de corpo e mente, é só curtir. Palpites: 33, 06 e 96. Cor: rosa.

Câncer

Bom dia para quem deseja mudar de casa ou de emprego. Astral perfeito para paquerar e namorar. Use e abuse do seu charme para atrair quem deseja ou dar aquela turbinada na sua relação. Palpites: 34, 25 e 79. Cor: branco.

Leão

Trabalhar em equipe vai deixar seu dia mais produtivo. Bom momento também para quem procura emprego. Fase harmoniosa em família. Dia animado com seu amor, perfeito para passear e conversar. Palpites: 26, 44 e 08. Cor: marrom.

Virgem

Este será um dia bem atribulado no trabalho, mas com sua disciplina você vai tirar tudo de letra. Pode até faturar uma grana extra. Saúde protegida. Com seu bem, será mais fácil dizer o que pensa e sente. Palpites: 27, 81 e 18. Cor: pink.

Libra

Charme e simpatia ajudarão você a conseguir tudo que quiser hoje. Fique de olho nas oportunidades de ganhar dinheiro. No amor, abra-se com quem ama e diga o que sente. Palpites: 46, 64 e 01. Cor: laranja.

Escorpião

Priorize as tarefas que já tenha certa experiência. Atitudes gentis e prestativas contarão pontos a seu favor. No amor, seu coração pode bater por alguém do passado.Na união, prefira programas caseiros. Palpites: 65, 29 e 92. Cor: prata.

Sagitário

Reserve um tempo para cuidar do visual e levantar sua autoestima. Sintonia deliciosa com amigos: aceite convites para sair e paquerar. Na união, diálogo favorecido: abra seu coração. Palpites: 57, 39 e 03. Cor: amarelo.

Capricórnio

Os astros deixarão você ainda mais ambicioso(a) e você fará o que estiver ao seu alcance para se destacar no que faz. Seu charme pode encantar alguém da turma. Na união, mostre o que quer. Palpites: 22, 67 e 31. Cor: bege.

Aquário

Você vai sentir desejo de explorar novas possibilidades e de abrir a sua mente. Aposte em livros e cursos. Pode se envolver com alguém influente. A dois, façam planos para o futuro da relação. Palpites: 50, 59 e 68. Cor: azul-escuro.

Peixes

Bom dia para encarar suas preocupações e resolver problemas. Muita alegria ao encontrar ou falar com alguém que não vê há tempos. O romance pede mais cumplicidade: revele seus sonhos. Palpites: 96, 60 e 87. Cor: lilás.

Horóscopo nascido no dia 8 de outubro

Os nascidos no dia 8 de Outubro são do signo de Libra com a personalidade de Virgem. São bastante discretos, velados e às vezes cheios de mistério. Quase nunca expressam seus verdadeiros sentimentos ou suas verdadeiras ideias e pontos de vista. Seu número principal é o 15, formado de Sol, 1 e de 5, Mercúrio. Ambos de natureza masculina. Juntos formam o 6, de Vênus, astro de natureza feminina, que os envolvem com as artes e a beleza, nas suas mais diversas manifestações. Mas que confere dissimulação e omissão, em sua face negativa.

Anjo do dia

O anjo protetor dessa terça-feira é Nemamiah, que leva à prosperidade e ao sucesso e às boas oportunidades. Confere intuição excelente e sonhos premonitórios. Dá grande coragem e lucidez nas vicissitudes da vida. Faz procurar o caminho certo e justo, quando prestam atenção nos seus pressentimentos. Tem domínio sobre os grandes chefes e comandantes, capitães e líderes e todos os que combatem por uma boa e justa causa.